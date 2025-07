Sóng thần tấn công Hawaii, Nga, Nhật

Nga: Sóng thần gây ra lũ lụt, người dân đã được sơ tán

Bản đồ khu vực xảy ra động đất. Ảnh: USGS

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin một số người bị thương nhẹ do động đất, trong đó có cả những trường hợp ghi nhận tại sân bay khu vực Kamchatka. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sau trận động đất độ lớn 8,8 độ richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông (Nga), một trận sóng thần đã tấn công bờ biển Viễn Đông của nước này vào sáng 30-7, khiến khoảng 2.000 người dân tại một thị trấn cảng rơi vào cảnh ngập lụt. Người dân đã được sơ tán.

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy các tòa nhà trong thị trấn ngập trong nước biển. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, khoảng 2.700 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn tại quần đảo Kuril.

Trong khi đó, Cơ quan Địa vật lý Thống nhất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết đã ghi nhận 30 dư chấn sau trận động đất trên. Các dư chấn có độ lớn từ 2 đến 5 độ richter. Chính quyền vùng Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quần đảo Kuril, nơi sóng thần đã làm hư hại các tòa nhà và gây ra lũ lụt.



Sóng thần đã gây ngập lụt một số khu vực của thị trấn cảng Severo-Kurilsk. Ảnh: Express

Nhật Bản: Sơ tán ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Đài truyền hình NHK đưa tin, đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima thông báo đã sơ tán các công nhân tại nhà máy sau khi có cảnh báo sóng thần do ảnh hưởng của trận động đất. Cơ quan Thời tiết Nhật Bản trước đó dự báo sẽ có những con sóng cao tới 3m dọc bờ biển phía Bắc và phía Đông Nhật Bản, xa tới tận Wakayama, phía Nam Osaka. Một cơn sóng thần cao 0,5m đã được ghi nhận tại cảng Ishinomaki ở tỉnh Miyagi lúc 11 giờ 51 trưa cùng ngày theo giờ địa phương. Trước đó không lâu, một cơn sóng cao 0,4m đã xuất hiện tại Oarai, tỉnh Ibaraki.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chỉ thị cho các bộ và cơ quan giảm thiểu thiệt hại do sóng thần gây ra. Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi kêu gọi người dân ở các khu vực nằm trong vùng cảnh báo di chuyển đến vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực ven biển nằm trong vùng cảnh báo. Các công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) và Trung Nhật Bản (JR Central) đã tạm dừng một số chuyến tàu sau khi cảnh báo sóng thần được ban hành.

Hàng loạt nước cảnh báo sóng thần

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USGS) khu vực châu Đại Dương đã ra lệnh cho tất cả tàu thương mại sơ tán khỏi tất cả các cảng thương mại ở Hawaii, đồng thời tạm đóng cửa tất cả các cảng trên quần đảo này. Trong khi đó, Thống đốc bang Hawaii của Mỹ Josh Green cho biết sóng thần tấn công đảo Midway có chiều cao lên tới 1,8m.

Cùng ngày, Trung tâm cảnh báo sóng thần Trung Quốc dự báo sóng cao từ 0,3-1m tấn công các khu vực ven biển phía Đông nước này, gây thiệt hại đối với một số khu vực. Trung tâm Cảnh báo sóng thần quốc gia đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với vùng biển Peru sau trận động đất cực mạnh ngoài khơi bán đảo Kamchatka.

Tổng cục Thủy văn và Hàng hải cũng khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để có phản ứng kịp thời. Ban Thư ký Quản lý Rủi ro của Ecuador cho biết cảnh báo sóng thần đã được ban hành đối với quần đảo Galapagos, yêu cầu tạm dừng ngay lập tức các hoạt động hàng hải, cũng như sơ tán phòng ngừa khỏi các bãi biển, bến tàu và các khu vực trũng thấp.

Từ Philippines, Cơ quan địa chấn nước này đã đưa ra khuyến cáo người dân nên tránh xa các bãi biển. Trong khi đó, Cơ quan Địa vật lý Indonesia ban hành cảnh báo rằng sóng thần dưới 0,5m có thể tấn công một số thành phố và thị trấn ven biển ở vùng Papua, tỉnh Bắc Maluku và tỉnh Nam Sulawesi của nước này vào chiều 30-7.

Tại New Zealand, Cơ quan quản lý thảm họa cảnh báo các khu vực ven biển của nước này có thể sẽ phải đối mặt với những dòng chảy mạnh và bất thường cùng những đợt sóng dâng khó lường ở bờ biển. Trong một thông báo, Cơ quan phòng vệ dân sự New Zealand cho biết không cần phải sơ tán ngay lập tức nhưng khuyến cáo người dân nên tránh xa các bãi biển và khu vực ven bờ.

VIỆT LÊ