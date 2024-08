Garmin với doanh thu kỷ lục

Đây là mức doanh thu quý kỷ lục, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp đạt mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số và kết quả trên không chỉ phản ánh sức mạnh của Garmin trong thị trường cạnh tranh mà còn cho thấy sự phát triển bền vững của tập đoàn công nghệ này.

Garmin với bề dày sản phẩm liên quan đến định vị và thể thao

Trong quý 2, lợi tức hoạt động của Garmin đạt 342 triệu USD, tăng 20% so với năm trước. Thu nhập trên một cổ phiếu EPS (earnings per share) theo chuẩn GAAP đạt 1,56 USD và EPS pro forma đạt 1,58 USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy hiệu quả hoạt động và khả năng vận hành chi phí tốt của Garmin.