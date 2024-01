Ghép hình ảnh của Thái Lan vào clip quay tại Campuchia, TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 3-1, Sở TT-TT TPHCM cho biết vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM (PA05) làm việc với ông Hứa Quốc Anh (chủ tài khoản Tiktok Hứa Quốc Anh, quê An Giang, hiện sinh sống tại TPHCM).

Theo đó, tài khoản TikTok Hứa Quốc Anh đã đăng tải đoạn clip có nội dung mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat của Campuchia nhưng ghép hình ảnh quốc kỳ Thái Lan, các vị vua Thái Lan và lồng ghép âm thanh "Hello Thái Lan".

Qua xác minh, Sở TT-TT TPHCM và PA05 xác định Tiktoker Hứa Quốc Anh có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời lập biên bản xử phạt người này 7,5 triệu đồng.

Tài khoản mạng xã hội của Hứa Quốc Anh

Đoạn clip trên được đăng tải vào đầu tháng 11-2023 và lan truyền trên mạng xã hội tại Việt Nam và Campuchia. Ngay sau khi đăng tải, clip của Hứa Quốc Anh gây làn sóng phẫn nộ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sau đó, Cơ quan bảo vệ và quản lý quần thể di tích Angkor Wat (Apsara) đưa ra thông báo trên trang fanpage và cho rằng đoạn clip trên đã ảnh hưởng đến văn hóa, di sản của Campuchia.

Trước khi bị cơ quan chức năng xử phạt, Hứa Quốc Anh đã đăng clip xin lỗi trên Facebook cá nhân và hứa sẽ không tái diễn chuyện này.

Tài khoản Tiktok của Hứa Quốc Anh có hơn 707.000 người theo dõi và 19,8 triệu lượt thích. Trên trang Facebook cá nhân cũng thu hút gần 246.000 người theo dõi.

PHƯƠNG UYÊN