Gia đình của Tuấn Hưng cùng xuất hiện trong MV mới "Gấp đôi yêu thương"

Hơn 20 năm qua, playlist của Tuấn Hưng luôn là những ca khúc được nhiều thế hệ 6X, 7X, 8X, 9X, thậm chí 2K yêu thích như: Tìm lại bầu trời, Vẫn nhớ, Biết tìm đâu, Độc thoại, Cầu vồng khuyết, Phải chia tay thôi, Nắm lấy tay anh...

Nói về ca khúc mới nhất vừa ra mắt Gấp đôi yêu thương, Tuấn Hưng chia sẻ, vào một buổi sáng đẹp trời, bất ngờ gọi điện cho Hà Anh để "hỏi đùa" là có bài hát mới không thì buổi chiều cùng ngày, nam ca sĩ với bản hit Nắm lấy tay anh đã được hồi đáp bằng một ca khúc mới.

Nắm lấy tay anh của nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác tặng Tuấn Hưng khi nam ca sĩ cưới vợ được xem như một ''định mệnh'', thì 10 năm sau Gấp đôi yêu thương của ca sĩ - nhạc sĩ Hà Anh với những ca từ gần gũi hứa hẹn sẽ tạo một cú đột phá cho chính Tuấn Hưng. Tuấn Hưng cũng là người viết kịch bản cho MV mới.

Chia sẻ về ca khúc Gấp đôi yêu thương', ca sĩ - nhạc sĩ Hà Anh cho biết: ''Từ khi còn nhỏ, Tuấn Hưng đã là idol số 1 nên gần như thuộc lòng các bài hát của nam ca sĩ, thậm chí ngấm cả cách nhả chữ, luyến láy và nhờ thế bài hát mới lần này viết rất nhanh. Khi đưa cho anh Hưng nghe, hai anh em nhanh chóng thống nhất để bản phối phù hợp. Tôi và anh Hưng đã lên phương án rất kỹ càng cho những bản phái sinh khác bản gốc''.

Ca sĩ - nhạc sĩ Hà Anh thời gian gần đây nổi lên là một trong những nhạc sĩ trẻ có những bản hit được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cụ thể, 3 bài hát do anh sáng tác gần đây đạt Top1 Trending YouTube Việt Nam như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về do ca sĩ Quân AP trình bày; ca khúc Xe anh đến đâu em theo đến đó do Dương Hoàng Yến thể hiện. Riêng bài Lời xin lỗi vụng về còn giúp Quân AP đoạt giải MAMA tại Hàn Quốc năm 2021. MV Gấp đôi yêu thương cũng kỳ vọng sẽ nối dài danh sách Top Trending YouTube Việt Nam.