Gia hạn hoạt động Chợ đêm Sơn Trà ở vị trí cũ thêm 3 tháng

Du khách nước ngoài đến tham quan, thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm Sơn Trà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại cuộc họp mới đây, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất gia hạn hoạt động Chợ đêm Sơn Trà (gần cầu Rồng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) từ ngày 1-7 đến hết tháng 9-2024.

Đồng thời, giao UBND quận Sơn Trà nghiên cứu tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh phương án tổ chức Chợ đêm Sơn Trà, gửi Sở TN-MT để tổng hợp vào phương án đấu giá cho thuê mặt bằng có thời hạn tại địa điểm đề xuất, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước 20-7 để làm cơ sở triển khai.

Dự kiến phương án đấu giá cho thuê mặt bằng giai đoạn tiếp theo của khu Chợ đêm Sơn Trà sẽ thực hiện vào đầu tháng 8-2024.

Chợ đêm Sơn Trà khai trương vào tháng 9-2018 và nhanh chóng trở thành điểm đến du lịch về đêm, thu hút đông đảo du khách, nhất là vào dịp cuối tuần. Chợ đêm này có tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng theo mô hình phố đi bộ, phố mua sắm với trên 150 gian hàng, bao gồm nhóm gian hàng ẩm thực, hàng lưu niệm, mỹ nghệ, trang sức, nhóm hàng thời trang, túi xách… Bình quân mỗi đêm thu hút từ 5.000 đến 8.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm, giải trí.

Sau 5 năm thí điểm giai đoạn 1, UBND quận Sơn Trà có thông báo Chợ đêm Sơn Trà sẽ chấm dứt từ 1-7-2024.

Hiện nay, vị trí Chợ đêm Sơn Trà nằm ngay khu vực cầu Rồng. Vào dịp lễ, tết, cuối tuần, khi cầu Rồng phun lửa, phun nước, nút giao thông phía Đông cầu và dưới chân cầu Rồng quá tải, thường xảy ra ùn tắc giao thông, không đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Dự kiến, Chợ đêm Sơn Trà giai đoạn 2 sẽ di chuyển đến địa điểm mới phù hợp với việc quản lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Công ty cổ phần DHTC Đà Nẵng (đơn vị đầu tư) có trách nhiệm làm việc với tất cả tiểu thương Chợ đêm Sơn Trà về việc chấm dứt giai đoạn 1 hoạt động chợ đêm ở vị trí cũ, trong đó lưu ý phải giải quyết dứt điểm các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đảm bảo phù hợp, hài hòa lợi ích các bên.

XUÂN QUỲNH