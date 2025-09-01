Gia Lai: 3 người trong một gia đình bị nước cuốn, 1 người tử vong

3 người trong một gia đình ở Gia Lai bị nước cuốn khi qua đập tràn, người chồng chỉ kịp cứu con trai, còn vợ bị nước cuốn.

Lực lượng chức năng đã trục vớt được nạn nhân. Ảnh: CA

Ngày 1-9, ông Krung Dam Đoàn, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do bị nước cuốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 31-8, anh H.R (SN 2006) điều khiển xe máy chở vợ là chị Đ.W (SN 2003) và con trai Kh. (SN 2023, cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đi qua đập tràn làng Dút 1 (xã Ia Hrung) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe. Trong lúc xảy ra sự cố, anh H.R đã kịp cứu con trai, còn chị Đ.W bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tìm kiếm. Do trời mưa to, nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Đến 10 giờ 15 phút ngày 1-9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5 km và bàn giao cho gia đình.

HỮU PHÚC