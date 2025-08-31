Gia Lai: Tạm thời thông xe ngầm tràn bị ngập, chia cắt 341 hộ dân

Tối 31-8, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết sau gần 11 giờ khẩn trương khắc phục, ngầm tràn Mơ Nang 2 đã tạm thời được thông xe, bảo đảm việc đi lại cho hàng trăm hộ dân địa phương.

Lực lượng công an cùng người dân tham gia khắc phục

Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ trưa 29 đến sáng 30-8, ngầm tràn Mơ Nang 2 bị ngập sâu, xói lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn thôn Mơ Nang 2 với 341 hộ dân. Mặc dù nước rút sau đó, nhưng vẫn còn sâu, người dân chỉ có thể đi bộ, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất.

Ngầm tràn bị sạt lở nặng

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 31-8, khi nước rút hoàn toàn, xã đã huy động 50 người gồm lực lượng công an, người dân và 3 xe cơ giới tham gia gia cố, san lấp mặt ngầm. Đến 18 giờ cùng ngày, tuyến được khắc phục tạm thời, phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Xe chở đá để gia cố ngầm

Ông Mạnh cho biết ngầm tràn chỉ mới được gia cố tạm, nếu mưa lớn tiếp tục có thể tiếp tục hư hỏng. Xã đã kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí để đầu tư kiên cố, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

HỮU PHÚC