Gia Lai: Đưa điện năng lượng mặt trời đến vùng biên giới Mook Trêl

Ngày 20-10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” với tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tặng người dân thôn Mook Trêl, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 khánh thành công trình "Sao sáng buôn làng" tại thôn Mook Trêl

Công trình có chiều dài 2,5km, lắp đặt 70 trụ đèn thép không gỉ cao 6m, sử dụng bóng đèn năng lượng mặt trời công suất 300W, tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng, trích từ quỹ phúc lợi của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết thời gian qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: làm đường giao thông, xóa nhà tạm, tặng bò sinh sản, tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo, góp phần giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn.

Đối với điện chiếu sáng, nhiều tuyến đường trong thôn Mook Trêl trước đây chưa được đầu tư, nên việc xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng thể hiện sự quan tâm, chăm lo và gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình giúp người dân, học sinh đi lại thuận tiện hơn, đảm bảo an ninh trật tự, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương, với khoảng 3.000 người được hưởng lợi.

Người dân thôn Mook Trêl tham gia lễ khánh thành

Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhân rộng phong trào “Sao sáng buôn làng”, góp phần xây dựng biên giới sáng – xanh – yên bình và vững mạnh.

HỮU PHÚC