Binh đoàn 15 trao hơn 20.000 phần quà trung thu cho trẻ em vùng biên giới

Ngày 5-10, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cho biết, dịp trung thu năm nay, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm, trao hơn 20.000 phần quà cho con em cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân tại 26 xã biên giới.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) trao quà tặng cho các cháu bị khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo

Các phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn, đồ dùng học tập với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia thưởng thức văn nghệ, múa lân và nhiều trò chơi dân gian, qua đó mang đến niềm vui, thắt chặt tinh thần đoàn kết và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các em thiếu nhi vùng biên giới. Dịp này, Binh đoàn 15 cùng các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại Lào và Campuchia cũng trao hơn 600 phần quà cho con em nhân dân hai nước bạn.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) trao quà trung thu cho các em thiếu nhi ở Gia Lai

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, tại 3 tỉnh trên, Binh đoàn đang đứng chân, thực hiện nhiệm vụ tại 271 thôn, làng vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, các đơn vị còn thường xuyên quan tâm công tác an sinh xã hội, góp phần giúp đời sống nhân dân vùng biên ngày càng ổn định.

Việc trao quà trung thu là hoạt động thường niên của Binh đoàn 15, mang đến cho các em nhỏ nơi biên giới một mùa trung thu hạnh phúc, đồng thời tạo động lực để các em học tập, phấn đấu và cống hiến trong tương lai.

Hoạt động trải nghiệm làm bánh trung thu của các em thiếu nhi tại điểm trường mầm non thuộc Binh đoàn 15

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15) tổ chức vui tết trung thu cho các em thiếu nhi

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi xã Ia Nan

HỮU PHÚC