Ngày 19-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Trước đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bến Thành và phường An Phú Đông cũng đã xác định các công trình trọng điểm tập trung chăm lo đời sống người dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã thống nhất thông qua 11 chỉ tiêu trọng tâm và 6 chương trình hành động nhằm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng tặng khánh đồng chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tập trung thực hiện 5 công việc trọng tâm.

Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão, lũ

Trước hết là củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, chăm lo đời sống nhân dân với 5 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức gồm: Việc làm - tiền lương - an toàn lao động (Công đoàn); An sinh gia đình - bình đẳng giới - phòng chống bạo lực (Hội Liên hiệp Phụ nữ); Thanh niên khởi nghiệp - kỹ năng số - tình nguyện cộng đồng (Đoàn Thanh niên); Đền ơn đáp nghĩa - trật tự, kỷ cương cộng đồng và gương mẫu (Cựu Chiến binh); phát huy hiệu quả Quỹ Vì người nghèo; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội; Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội - nhân văn, tự nguyện - dân chủ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội như: cụ thể hóa chủ trương “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”; kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng, áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo phường Diên Hồng chúc mừng

﻿các ủy viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 ủy viên. Ông Nguyễn Kim Trung giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông

* Trước đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông đã xác định các công trình trọng điểm tập trung chăm lo đời sống người dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông xác định 15 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, MTTQ Việt Nam phường đặt chỉ tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt 95%; phấn đấu 80% trở lên cơ quan xây dựng phòng họp không giấy...

Bên cạnh đó, đại hội thống nhất xây mới, sửa chữa ít nhất 30 căn nhà cho gia đình chính sách, người dân khó khăn.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 60 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông khóa I đã hiệp thương chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Ông Lâm Quân Minh Vương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ phường An Phú Đông

* Ngày 18-10, MTTQ Việt Nam phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hiệp thương cử bà Phạm Thị Ngọc Minh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam phường Bến Thành xác định 16 chỉ tiêu cụ thể, 3 công trình để thực hiện và 6 chương trình hành động. Trong đó, 3 công trình gồm: Bến Thành văn minh - cộng đồng tự quản; môi trường xanh - cuộc sống xanh; kết nối nghĩa tình - hướng tới tương lai.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết tập hợp nhân dân; phát huy vai trò hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ trong địa bàn, dân cư. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác; tập huấn cho cán bộ mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ phường, khu phố tâm huyết, trách nhiệm với công việc, có kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác vận động nhân dân…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga đề nghị MTTQ phường tập trung chăm lo đời sống nhân dân với 5 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức, hoạt động với tinh thần trách nhiệm vì hạnh phúc của nhân dân đến từng gia đình.

ÁI CHÂN - NGÔ BÌNH