Gia Lai: Phát hiện nhiều tấm ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sĩ

Ngày 8-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị phát hiện một chiếc ví cũ chứa nhiều hình ảnh trong quá trình khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai).

Chiếc ví cũ được tìm thấy trong phần mộ người lính ở Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Theo đó, chiếc ví được Đội Quy tập mẫu số 1 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát hiện trong quá trình khai quật tại một phần mộ liệt sĩ (số 20, khu B, hàng 3, mã định danh mộ 5201600100)

Chiếc ví đã hư hoại, bên trong lưu giữ nhiều tấm ảnh. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, bên cạnh tấm ảnh 1 người lính, ước đoán những tấm ảnh còn lại là người thân của người lính này.

Bên trong chiếc ví chứa nhiều hình ảnh về người lính và thân nhân

Cụ thể, bên cạnh tấm ảnh người lính đội mũ là ảnh về một bé gái. Một tấm khác ghi lại hình ảnh hai em nhỏ bên nhau.

Tấm ảnh ghi lại hình ảnh hai em nhỏ bên nhau

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang cẩn trọng bảo quản và phục dựng các tấm ảnh; qua đó phục vụ công tác tìm kiếm thân nhân, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

NGỌC OAI