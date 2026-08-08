Gia Lai: Phát hiện nhiều tấm ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sĩ

Theo đó, chiếc ví được Đội Quy tập mẫu số 1 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát hiện trong quá trình khai quật tại một phần mộ liệt sĩ (số 20, khu B, hàng 3, mã định danh mộ 5201600100)
Chiếc ví đã hư hoại, bên trong lưu giữ nhiều tấm ảnh. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, bên cạnh tấm ảnh 1 người lính, ước đoán những tấm ảnh còn lại là người thân của người lính này.
Cụ thể, bên cạnh tấm ảnh người lính đội mũ là ảnh về một bé gái. Một tấm khác ghi lại hình ảnh hai em nhỏ bên nhau.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang cẩn trọng bảo quản và phục dựng các tấm ảnh; qua đó phục vụ công tác tìm kiếm thân nhân, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.