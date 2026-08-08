Vụ 4 người bị sóng cuốn ở Mũi Nghê, Đà Nẵng: Cứu được nạn nhân thứ 2

Chiều 8-8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại TP Đà Nẵng cứu được nạn nhân thứ 2 trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tham gia cứu nạn

Trước đó, vào lúc hơn 6 giờ cùng ngày, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người gồm Trương Thị Ph. (SN 2002), Mai Thị Ph. (SN 2002), Trần Thị Ánh D. (SN 2002) và Nguyễn Th. (SN 1996) bị sóng cuốn ra biển.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện, cứu nạn nhân thứ 2

Đưa nạn nhân thứ 2 lên tàu. Ảnh do Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cung cấp

Khoảng 7 giờ 30, Đồn Biên phòng Sơn Trà tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm. Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Danang MRCC cùng một số tàu cá cũng tham gia.

Đến khoảng 8 giờ, tàu cá ĐNa 37141-TS do ông Nguyễn Phú Hồng (trú tại Sơn Trà) làm chủ, phát hiện và cứu được Nguyễn Th. Nạn nhân được chuyển sang tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 14 giờ, lực lượng trên tàu 629 của Vùng 3 Hải quân phát hiện Trương Thị Ph. tại vị trí cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu và chăm sóc y tế, sau đó sức khỏe ổn định.

Công tác tìm kiếm hiện được duy trì với nhiều phương tiện, lực lượng trên biển. Bộ CHQS TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời rà soát khu vực ven bờ, tập trung tìm hai nạn nhân còn mất tích là Mai Thị Ph. và Trần Thị Ánh D.

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NGUYÊN KHÔI