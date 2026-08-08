Vĩnh Long: Tiếp nhận 19 thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể bộ đội hy sinh

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long thống nhất ngày 18-8 sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ tập thể bộ đội hy sinh trong đợt tiến công Vĩnh Long Tết Mậu Thân năm 1968. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 19 thông tin liên quan đến khu vực này.

Chiều 8-8, ông Trần Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515) thống nhất ngày 18-8 sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ tập thể bộ đội ta hy sinh trong đợt tiến công Vĩnh Long Tết Mậu Thân năm 1968, tại công viên TP Vĩnh Long, hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức đào tìm kiếm mộ tập thể bộ đội ta hy sinh tại công viên TP Vĩnh Long

Theo ông Trần Trường Giang, đến nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận 19 thông tin do người dân cung cấp liên quan đến vị trí nghi có mộ tập thể. Đây là những nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, khảo sát thực địa, khoanh vùng trước khi tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, phát động cung cấp thông tin về khoảng 10 thi thể bộ đội ta hy sinh trong đợt 1 cuộc tiến công Vĩnh Long Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo thông tin ban đầu, những thi thể này được cho là bị chính quyền cũ gom về đốt tại một mương cạn ngoài hàng rào, gần khu vực Nghĩa địa Đất Thánh Tây cũ, nay là khu vực công viên TP Vĩnh Long.

Từ các thông tin tiếp nhận, cơ quan chức năng đang tập trung rà soát, đối chiếu và xác minh các nguồn tin liên quan đến vị trí, thời điểm và quá trình chôn cất. Việc tổ chức đào, tìm kiếm nhằm xác định khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nếu biết thông tin liên quan đến vụ việc, hãy cung cấp cho cơ quan chức năng. Những thông tin dù nhỏ nhất, như vị trí, dấu hiệu nhận biết, người từng chứng kiến hoặc nghe kể lại sự việc, đều được tiếp nhận để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa các liệt sĩ về với đồng đội và thân nhân sau nhiều năm thất lạc.

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