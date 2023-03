Giả mạo tài liệu sát hạch, giám đốc trung tâm dạy lái xe và thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 21-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".