Giá trị xuất khẩu năm 2025 của Khu công nghệ cao TPHCM đạt 20 tỷ USD

Sáng 26-12, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, tổng kết hoạt động trong năm 2025 và ghi nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ định hướng hợp tác năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của các doanh nghiệp đang hoạt động tại SHTP

Theo báo cáo của SHTP, hiện có 165 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 53.600 người lao động, tập trung vào các ngành trọng yếu như: công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, tự động hóa.

Năm 2025, SHTP tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao của TPHCM với giá trị sản xuất ước đạt khoảng 23 tỷ USD (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024); giá trị xuất khẩu đạt 20 tỷ USD.

Trong năm 2026, SHTP đặt mục tiêu thu hút đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban SHTP phát biểu tại hội nghị

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban SHTP cho biết, mặc dù trong năm 2025 có nhiều biến động về xuất khẩu hàng hóa, nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực hoạt động hiệu quả. Thông qua hội nghị, Ban quản lý mong muốn tăng cường sự kết nối với các doanh nghiệp tại SHTP, chia sẻ định hướng phát triển; đồng thời ghi nhận góp ý, kinh nghiệm của doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã có những kiến nghị liên quan đến giấy phép cho người lao động nước ngoài, phát triển hạ tầng giao thông, phí thuê đất… Đại diện SHTP cho biết sẽ rà soát và trực tiếp giải quyết các kiến nghị, đồng thời kiến nghị đến UBND TPHCM về các vấn đề thuộc quyền quản lý của thành phố.

Ông Tse Kenneth, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Ông Tse Kenneth, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam cho biết, từ năm 2010-2025, tổng giá trị xuất khẩu của nhà máy intel đạt trên 100 tỷ USD, với 2.000 nhân viên tại cơ sở sản xuất là minh chứng cho nguồn nhân lực của Việt Nam. Năm 2025, Intel rất vinh dự được hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam và SHTP triển khai các chương trình đầu tư về con người và nhiều hoạt động hướng đến phát triển bền vững.

“Để đón nhận các cơ hội đầu tư lớn, mời gọi các doanh nghiệp FDI có nguồn lực và tạo tác động lan tỏa, SHTP cần có hạ tầng và dịch vụ hiện đại. Tôi mong muốn lãnh đạo TPHCM, Ban quản lý SHTP tiếp tục quan tâm, chú trọng tới phát triển hạ tầng giao thông và duy trì trật tự và an toàn giao thông trong khu”, ông Tse Kenneth nói.

BÙI TUẤN