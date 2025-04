Giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh, lên 107,7 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 105,2 triệu đồng/lượng mua vào và 107,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 104,5 triệu đồng/lượng mua vào và 107,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng tăng 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 105,8 triệu đồng/lượng mua vào và 107,7 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay đã phá đỉnh được lập chiều qua ở mức 107,5 triệu đồng /lượng, chính thức lập đỉnh mới ở mức 107,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng. Công ty PNJ tăng 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 102,3 triệu đồng/lượng mua vào và 105,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 102,3 triệu đồng/lượng mua vào và 105,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 102,4 triệu đồng/lượng mua vào và 105,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ giá chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 102,6 triệu đồng/lượng mua vào và 105,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường cũng đã lùi khỏi mốc 106 triệu đồng/lượng sau khi lập đỉnh vào tuần trước ở mức 106,4 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 1,8-2,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 14-4 giảm xuống còn 3.209 USD/ounce, giảm 27 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 15-4 (giờ Việt Nam) tăng lên 3.225,48 USD/ounce, tăng 26 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 101 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 6,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 4,3-4,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện vẫn giữ được mốc chủ chốt 3.200 USD/ounce dù giảm mạnh từ đỉnh ở mức 3.248 USD/ounce. Giới chuyên gia nhận định, nguyên nhân là do nhà đầu tư bán vàng để chuyển sang thị trường chứng khoán khi thị trường này hồi phục mạnh mẽ sau cú lao dốc mạnh từ các chính sách thuế quan của Mỹ.

Tuy vậy, các định chế tài chính lớn vẫn nhận định, kim loại quý này vẫn sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới trong bối cảnh sự bấp bênh tiếp diễn liên quan đến thuế quan, xu hướng yếu dần của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trở lại.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể đạt 3.700 USD/ounce vào cuối năm 2025, khi các quỹ ETF tăng mua và kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro hơn.

NHUNG NGUYỄN