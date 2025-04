Giá vàng miếng SJC vọt lên 120 triệu đồng/lượng

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua nhưng tăng đến 3,5 triệu/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên đến 6 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC sáng nay cao nhất thị trường đã chạm 120 triệu đồng/lượng, vượt đỉnh hôm qua ở mức 116,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 113,8 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty PNJ vẫn giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức giá hôm qua: 110,5 triệu đồng/lượng mua vào và 113,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay là 117,5 triệu đồng/lượng, vượt đỉnh hôm qua ở mức 115 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16-4 lên 3.341,6 USD/ounce, tăng 112,5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 9 giờ 30 phút ngày 17-4 (giờ Việt Nam) còn 3.333,1 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD so với giá chốt phiên tại New York. Đây là mức giá cao nhất của vàng thế giới từ trước đến nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 104,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,6-15,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 11- 12 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 10 - 13,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 10,2 - 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, vượt 3.300 USD/ounce, tăng 3,5% so với đầu năm 2025 và chưa có dấu hiệu dừng tăng trong bối cảnh đồng USD mất giá trên diện rộng, sự bấp bênh từ các tuyên bố thuế quan và mối lo suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mặc dù bối cảnh chung vẫn sẽ hỗ trợ cho kim loại quý tiếp tục tăng giá nhưng các chuyên gia thế giới cảnh báo, giá vàng có thể quay đầu giảm bất cứ lúc nào vì đã tăng quá mạnh trong thời gian ngắn. Do đó, thị trường vàng rất dễ diễn ra các đợt chốt lời hoặc bị bán tháo nếu diễn biến về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khả quan hơn.

NHUNG NGUYỄN