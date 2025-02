Giá vàng nhẫn 9999 tái lập đỉnh lịch sử

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 90 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 91,2 triệu đồng/lượng mua vào và 92,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng. Trong đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,4 triệu đồng/lượng bán ra – tái lập mốc lịch sử của giá vàng nhẫn 9999 được thiết lập vào ngày 20-2 và hiện đang cao hơn vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng.

Công ty SJC cũng tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 90 triệu đồng/lượng mua vào và 92,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 90,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-2 lên 2.953,3 USD/ounce, tăng 18 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 25-2 (giờ Việt Nam) ở mức 2.948,4 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 91,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 từ 1,1 -1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua chỉ ở mức 800.000 đồng-900.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thiết lập đỉnh cao lịch sử mới lên 2.953,3 USD/ounce khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro toàn cầu tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây nhiều lo ngại cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng mạnh cũng đang là một động lực cho xu hướng tăng giá của vàng. Cụ thể, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,15 tấn vàng trong phiên giao dịch đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 907,53 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8-2023. Việc giá vàng duy trì mốc 2.950 USD/ounce khiến giới đầu tư hướng sự chú ý tới mốc 3.000 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN