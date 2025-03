Giá vàng nhẫn 9999 tăng lên gần 101 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ sáng, Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 tăng 900.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với ngày hôm qua, ở mức 99,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 99 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty SJC tăng 900.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 98,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty PNJ tăng 500.000 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 98,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục xô đổ kỷ lục hôm qua (100,4 triệu đồng/lượng), thiết lập kỷ lục mới cao nhất ở mức 100,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng đã lập đỉnh mới. Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt niêm yết vượt xa 100 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng tăng 500.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, đạt mức 98,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,5 triệu đồng/lượng (bán ra) - mức giá cao kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Công ty PNJ và SJC tăng 600.000 đồng cả hai chiều, niêm yết ở mức 98,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý tăng 800.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 98,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 19-3 tăng lên 3.047,3 USD/ounce, tăng 12,9 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 20-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.051,4 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Đây cũng đã đỉnh mới của giá vàng thế giới. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 5,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh bất chấp quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 2 liên tiếp của FED. Giá vàng thế giới vượt xa 3.000 USD/ounce và liên tục lập đỉnh thời gian qua đã kéo vốn hoá thị trường vàng toàn cầu đạt hơn 20,8 ngàn tỷ USD.

Ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới cho biết, giá vàng đầu năm 2025 đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất mọi thời đại.

"Giống như các giai đoạn trước, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lo ngại về lạm phát và định hướng của chính sách tiền tệ đã neo giá vàng ở mức cao. Lần này, bên cạnh những lo ngại về địa chính trị và sự không chắc chắn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ cũng đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng"- ông Shaokai Fan nhận định.

Về thị trường vàng Việt Nam, ông Shaokai Fan cho rằng, sự biến động giá ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trong nước. Giá vàng tăng có thể làm giảm nhu cầu vàng trang sức nhưng nhu cầu về vàng như một khoản đầu tư có thể tiếp tục tăng với mong muốn bảo vệ chống lại lạm phát và sự bất ổn của thị trường.

“Diễn biến của nguồn cung vàng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các mức thuế tiềm năng, dẫn đến sự xáo trộn ở một số thị trường địa phương. Những hạn chế áp dụng trên thị trường vàng ở Việt Nam có thể gây ra sự biến động lớn hơn về giá vàng trong nước so với các thị trường quốc tế" - ông Shaokai Fan đánh giá.

Từ đó, ông Shaokai Fan cũng khuyến nghị các nhà đầu tư vàng rằng, trong môi trường toàn cầu có nhiều bất ổn như hiện nay, tất cả các nhà đầu tư nên xem xét giá trị mà vàng có thể mang lại cho danh mục đầu tư của mình. Các nhà đầu tư Việt Nam nên tìm hiểu kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng và đánh giá loại công cụ tài chính liên quan đến vàng nào là phù hợp nhất.

