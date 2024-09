Giá vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở đỉnh bất chấp vàng thế giới quay đầu giảm

Vào khoảng 9 giờ ngày 18-9, Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đều niêm yết giá vàng SJC ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82 triệu đồng/lượng bán ra - giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng vẫn ở mức 82 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng “bất động” ở giá đỉnh vừa lập hôm thứ 2 đầu tuần. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết ở mức 77,9 triệu đồng/lượng mua vào và 79,2 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ cũng báo giá ở mức 78 triệu đồng/lượng mua vào và 79,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Người dân mua vàng tại một tiệm vàng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 17-9 còn 2.569 USD/ounce, giảm 13 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 18-9 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.572 USD/ounce. So với đỉnh giá vàng thế giới hôm trước vừa được lập ở mức 2.585 USD/ounce thì hiện vàng thế giới giảm khoảng 13 USD. Mức giá này sau quy đổi tương đương 76,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi liên tiếp lập đỉnh cao lịch sử, trước thời điểm Mỹ có quyết định bước ngoặt về chính sách tiền tệ chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời. Mặc dù vậy, hiện giá vàng thế giới đã tăng gần 25% (khoảng 514 USD/ounce) so với đầu năm 2024.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm chủ yếu do áp lực chốt lời sau khi vàng liên tiếp lập đỉnh cao kỷ lục trong vài phiên gần đây. Sự thận trọng của giới đầu tư ở thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bước vào cuộc họp rất quan trọng kéo dài 2 ngày, từ 17-9 (giờ địa phương) trong nhiều năm qua. Nhà đầu tư đã biết FED chắc chắn sẽ giảm lãi suất nhưng vấn đề còn lại là mức giảm 0,25% hay 0,5%.

NHUNG NGUYỄN