Giá vàng nhẫn lẫn vàng miếng đồng loạt tiến dần lên 103 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ và SJC tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 100 triệu đồng/lượng mua vào và 102,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 100,3 triệu đồng/lượng mua vào và 102,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 99,9 triệu đồng/lượng mua vào và 102,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 99,8 triệu đồng/lượng mua vào và 101,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay đã thiết lập đỉnh mới, lên cao nhất 102,6 triệu đồng/lượng, vượt đỉnh hôm qua ở mức 101,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 100,4 triệu đồng/lượng mua vào và 102,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 99,9 triệu đồng/lượng mua vào và 102,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 99,7 triệu đồng/lượng mua vào và 101,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng thêm 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 99,7 triệu đồng/lượng mua vào và 102,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng đã thiết lập đỉnh cao mới, lên cao nhất 102,7 triệu đồng/lượng so với đỉnh hôm qua ở mức 101,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 31-3 lên 3.123 USD/ounce, tăng 38,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 1-4 (giờ Việt Nam) lên 3.144,3 USD/ounce, tăng thêm 21 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 97,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 5,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 5,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới trong bối cảnh những mối lo của nhà đầu tư liên quan tới kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chất xúc tác trực tiếp đưa giá vàng bứt phá.

Nhu cầu nắm giữ vàng của giới đầu tư toàn cầu tiếp tục ở mức cao, phần nào phản ánh qua xu hướng mua ròng của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust. Theo Reuters, trong tuần qua, các quỹ ETF có tuần mua ròng vàng nhiều nhất kể từ tháng 3-2022. Theo dữ liệu từ website của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, quỹ này mua ròng 1,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 933,4 tấn vàng. Trong 3 tuần tính đến hết tuần trước, quỹ đã mua ròng hơn 37 tấn vàng.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ tăng đáng kể vào tuần này do lo ngại thuế quan và lạm phát, các yếu tố tiếp tục đẩy các nhà đầu tư vào thị trường vàng.

