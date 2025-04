Giá vàng sáng đầu tuần bật tăng 4 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tăng 4 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,5 triệu đồng cả 2 chiều mua bán, niêm yết ở mức 115 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết sáng nay ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC sáng nay tăng trở lại nhưng hiện vẫn còn thấp hơn đỉnh cao nhất được lập vào cuối tuần trước khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng nhưng mức tăng không bằng vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,2 triệu đồng chiều mua và 3 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng chiều mua và 2,5 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 2,5 triệu đồng chiều mua và 2,1 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay vẫn còn thấp hơn đỉnh tuần trước khoảng 2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 1-3 triệu đồng/lượng tùy nơi.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 21-4 lên 3.383,2 USD/ounce, tăng 58 USD so với giá chốt phiên tại New York trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 106,3 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 10,7-11,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức khoảng 9,8-10,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 8,2 -10,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 9,3-9,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới do đồng USD còn giảm. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 0,8%, về dưới mức 98,6 điểm, thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro cao vì nhà đầu tư lo ngại Tổng thống Donald Trump sẽ áp thêm những thuế quan mới. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng liên tục lập đỉnh sẽ gặp áp lực chốt lời và có thể xuất hiện những đợt giảm 5-7% nhưng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro quá cao nên giá vàng vẫn trong xu hướng tăng.

