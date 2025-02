Giá vàng SJC chạm 91 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa mua và bán lên đến 3 triệu đồng/lượng

Đáng lưu ý, giá vàng trong nước biến động mạnh trước ngày Vía Thần tài (Mùng 10 tháng Giêng) sắp tới nên các doanh nghiệp kéo dãn chênh lệch giữa mua và bán vàng miếng SJC lên đến 3 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 9999 khoảng 2,6 triệu đồng/lượng nhằm đẩy rủi ro về phía người mua vàng.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-2, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 88,4 triệu đồng/lượng mua vào và 90,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 90,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 400.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty PNJ giảm 100.000 đồng chiều mua nhưng tăng 800.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 88,2 triệu đồng/lượng mua vào và 90,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 đã tiếp tục phá kỷ lục hôm qua ở mức 90,55 triệu đồng/lượng để lập kỷ lục giá mới lên 90,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng đã chạm 91 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ, SJC, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục tăng 400.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 91 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng tiệm vàng Mi Hồng tăng vàng SJC 400.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 89,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là giá vàng SJC bán ra thấp nhất thị trường tuy nhiên nhiều ngày qua, khi khách hàng đến mua đều được báo không có vàng miếng SJC để bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 4-2 lên 2.843,3 USD/ounce, tăng 20,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 5-2 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.849 USD/ounce, tăng thêm hơn 5 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 86,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 từ 4 -4,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng đã liên tục lập đỉnh thời đại được giới phân tích nhận định: mối đe dọa về mặt thuế quan đã gây ra một đợt tăng giá vàng. Trung Quốc đã nhanh chóng áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại đang là yếu tố thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn đã thúc đẩy giá vàng tăng mạnh thời gian qua.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco Metals dự báo: giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay. Căn cứ để đưa ra dự báo trên là do tính chất khó đoán của chính quyền hiện tại ở Mỹ tạo ra sự bất ổn cho thị trường, kết hợp với khả năng các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng để đa dạng hóa khỏi đồng USD.

NHUNG NGUYỄN