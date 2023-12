Giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc” ngày cuối tuần

Giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh vào sáng cuối tuần 30-12. Hiện giá vàng mua vào được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm xuống còn 69,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng SJC trong nước và thế giới được thu hẹp đáng kể so với giữa tuần.

Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh sáng cuối tuần 30-12

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 9 giờ 30 phút tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) tiếp tục giảm 1,5 triệu đồng chiều mua và 2,5 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước, xuống còn 69,5 triệu đồng/lượng mua vào và 72,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 71 triệu đồng/lượng mua vào và 74,02 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán.

Như vậy, so với mức giá đỉnh được lập ở mức 80,3 triệu đồng/lượng vào giữa tuần, hiện giá vàng SJC đã giảm một mạch xuống còn quanh 72,5 – 74 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng thu vào được giảm sâu xuống còn 69,5-71 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu mua vàng SJC ở vùng đỉnh 80,3 triệu đồng/lượng, người mua đem bán vào sáng nay sẽ lỗ từ 9-11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 sáng nay cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm theo. Cụ thể, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 61,95 triệu đồng/lượng mua vào và 63,05 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm qua. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá ở mức 62,12 triệu đồng/lượng mua vào và 63,32 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 110.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối cùng năm 2023 ở mức 2.062,97 USD/ounce, giảm 10 USD so với hôm trước. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank sáng nay tương đương 60,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 13,5 triệu đồng. Chênh lệch này đã được thu hẹp đáng kể so với giữa tuần ở mức 18-20 triệu đồng - khi vàng SJC lập đỉnh lịch sử vượt 80 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng 4 số 9 cao hơn vàng thế giới 2,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong năm 2023, vàng thế giới đã tăng 221 USD/ounce, tương đương hơn 13% so với giá đầu năm 2023 ở mức 1.842 USD/ounce. Trong khi đó, so với đầu năm giá vàng SJC tăng khoảng 8,1 triệu đồng, tương đương hơn 12% so với mức 65,9 triệu đồng/lượng.