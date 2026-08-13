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Từ 15 giờ ngày 13-8, giá xăng tiếp tục giảm

SGGPO

Từ 15 giờ ngày 13-8, giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 giảm 493 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 205 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg.

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Người tiêu dùng mua xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo thông tin từ Bộ Công thương công bố chiều nay, 13-8, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 21.235 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 22.119 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.233 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.756 đồng/kg.

So với mức giá từ kỳ điều hành ngày 6-8, xăng E5RON92 giảm 493 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 205 đồng/lít, dầu diesel giảm 311 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 365 đồng/kg.

Như vậy, 2 loại xăng nêu trên đã có 2 kỳ giảm giá liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 6-8, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít.

Kỳ điều hành chiều 13-8, liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và diesel ở mức 200 đồng/lít; không trích lập đối với dầu mazut. Đồng thời, liên bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng nêu trên.

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