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Giá vàng trong nước đảo chiều, giảm theo giá vàng thế giới

SGGPO

Sáng nay 14-8, giá vàng thế giới rời đỉnh 2 tháng, kéo giá vàng trong nước giảm mạnh.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm theo giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng trong nước sáng nay giảm theo giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ ngày 14-8, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, còn 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua. Công ty SJC niêm yết 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 14-8 (giờ Việt Nam) còn 4.318,1 USD/ounce, giảm khoảng 34 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 13-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rời khỏi đỉnh 2 tháng trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên bán ròng đầu tiên trong ngày 13-8 sau nhiều phiên mua liên tiếp. Theo đó, quỹ này bán ròng 2,6 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.023,2 tấn vàng.

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NHUNG NGUYỄN

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