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1,3 triệu tấn sầu riêng chờ thu hoạch, hơn 1.200 mã số vùng trồng đã được cấp

SGGPO

Chiều 12-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước có 1.201 mã số vùng trồng sầu riêng và 120 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động. Ngoài ra, 1.166 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt.

Thu hoạch sầu riêng chuẩn bị sơ chế xuất khẩu. Ảnh: VĂN GIANG
Thu hoạch sầu riêng chuẩn bị sơ chế xuất khẩu. Ảnh: VĂN GIANG

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong bối cảnh nguồn cung sầu riêng dự kiến tăng mạnh những tháng cuối năm.

Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 129.500ha, sản lượng dự kiến 2,08 triệu tấn.

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước đã thu hoạch khoảng 768.000 tấn. Năm tháng cuối năm, sản lượng còn khoảng 1,3 triệu tấn, tập trung chủ yếu tại Tây Nguyên, thời gian thu hoạch cao điểm từ tháng 8 đến tháng 10.

Hệ thống kiểm nghiệm cũng đang được tăng cường. Đến ngày 5-8, GACC đã chấp thuận 50 phòng kiểm nghiệm, trong đó 47 phòng kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 39 phòng kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O. Tổng công suất đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày đối với Cadimi và 10.000 mẫu/ngày đối với Vàng O.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu sầu riêng năm 2026 hướng tới kim ngạch 4 tỷ USD. Năm 2025, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 3,85 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

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