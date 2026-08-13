Hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Vietnam Sport Show 2026, Vietnam Cycle Expo 2026

Ngày 13-8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), chuỗi triển lãm Vietnam Sport Show 2026 và Vietnam Cycle Expo 2026 quy tụ 520 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Doanh nghiệp quốc tế giới thiệu sản phẩm tại triển lãm. Ảnh MINH XUÂN

Triển lãm do Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức.

Chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 15-8 giới thiệu đa dạng nhóm sản phẩm từ thiết bị và dụng cụ thể thao, thể thao ngoài trời, fitness, chăm sóc sức khỏe vận động đến xe đạp, xe đạp điện, linh kiện, phụ kiện, công nghệ thể thao và các giải pháp phục vụ sản xuất, phân phối.

Doanh nghiệp giới thiệu xe đạp với khách tham quan. Ảnh MINH XUÂN

Với quy mô hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức đồng thời hai triển lãm theo mô hình hệ sinh thái giúp kết nối xuyên suốt từ nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà phân phối đến khách mua hàng và người tiêu dùng, nhằm gia tăng cơ hội hợp tác trong toàn chuỗi giá trị.

Các chương trình kết nối giao thương B2B, khảo sát thị trường và hội thảo chuyên ngành cũng giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác OEM/ODM, mở rộng hệ thống phân phối, tiếp cận công nghệ mới và khai thác hiệu quả thị trường Việt Nam cũng như ASEAN.

Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), nhận xét, các triển lãm chuyên ngành tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối đối tác quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhận định, Vietnam Sport Show 2026 là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, cầu nối chuyển giao các giải pháp công nghệ, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vật liệu xanh và các mô hình phát triển bền vững trong lĩnh vực thể thao. Thông qua các hoạt động kết nối giao thương, doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược và đưa sản phẩm “Made in Vietnam” tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

MINH XUÂN