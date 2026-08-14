Giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng

Tối 14-8, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026.

Khách quốc tế tham quan giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội chợ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 16-8 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (TP Đà Nẵng), với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp về tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, sản xuất xanh và chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp giảm chi phí, mà còn là yêu cầu quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải khí nhà kính.

Nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội chợ giới thiệu công nghệ, sản phẩm hiệu suất cao, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và hình thành các chương trình hợp tác cụ thể.

XUÂN QUỲNH