Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu năm 2025

Vào khoảng 9 giờ ngày 3-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng SJC 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng. Công ty SJC tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 84,2 triệu đồng/lượng mua vào và 85,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York ngày đầu năm 2025 tăng vọt lên 2.657,2 USD/ounce, tăng 32,6 USD so với trước ngày nghỉ tết. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 3-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 2.659,7 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 3,6-3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong ngày đầu năm 2025 bật tăng được giới chuyên gia nhận định, nhu cầu vàng của Trung Quốc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, giới phân tích đồng loạt nhận định giá vàng trong năm nay không thể tăng mạnh do giá vàng đã bứt tốc, tăng 27% trong năm 2024 . Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đà tăng của giá vàng trong năm nay sẽ là tích cực nhưng ở mức khiêm tốn hơn nhiều. Theo một khảo sát của Financial Times, giá vàng được giới đầu tư dự đoán sẽ tăng lên khoảng 2.795 USD/ounce vào cuối năm nay, tương ứng với mức tăng hơn khoảng 7% so với mức hiện tại.

Nguyên nhân hỗ trợ giá vàng vẫn là các yếu tố như: hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi USD kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vào năm 2022; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất và các nhu cầu trú ẩn vào vàng vì địa chính trị tại khu vực Trung Đông và Nga - Ukraine vẫn còn tiếp diễn.

NHUNG NGUYỄN