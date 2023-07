Giải cứu kịp thời 2 bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Chiều 6-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an huyện Kỳ Sơn vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu 2 bé gái trước khi bị bán sang Trung Quốc.

Trước đó, giữa tháng 6-2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có biểu hiện móc nối, cấu kết với một số đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các bé gái đi làm ăn xa, nhưng thực chất là lừa bán sang Trung Quốc.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ 45 ngày 1-7, lực lượng công an đã bắt giữ Ven Thị Hoài (20 tuổi, trú bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) khi đối tượng này đang đưa 2 bé gái lên xe khách để ra Bắc và sang Trung Quốc. Cùng thời gian, một tổ công tác đã bắt giữ Cụt Thị Ngọc (quê quán huyện Kỳ Sơn, tạm trú tại tỉnh Tuyên Quang).

Danh tính 2 bé gái bị Ven Thị Hoài dụ dỗ là V.T.K. (14 tuổi) và M.T.N. (15 tuổi), trú cùng bản Khe Nạp với Hoài.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoài khai nhận, trong khi làm công nhân tại Bắc Giang đã quen biết Cụt Thị Ngọc. Sau khi được Ngọc “mách nước”, Hoài đã về dụ dỗ cháu K. và N. ra làm quán ăn tại Bắc Giang, nhưng thực chất là sẽ giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.