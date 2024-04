Giải golf doanh nhân Nghệ Tĩnh: Mừng sinh nhật Bác, hướng tới cộng đồng

Ngày 24-4, tại buổi họp báo về giải, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Câu lạc bộ golf doanh nhân Nghệ Tĩnh cho biết, đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên cho tất cả các golfer và khách mời, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nhân xứ Nghệ gặp gỡ, giao lưu kết nối và tương hỗ lẫn nhau.

Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, câu lạc bộ sẽ tổ chức đêm gala dinner tổ chức đấu giá từ thiện gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa và các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Giải đấu với sự tham gia của 240 golfer đến từ khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch CLB golf doanh nhân Nghệ Tĩnh, trả lời các phóng viên tại buổi họp báo

Giải thưởng năm nay cũng hết sức hấp dẫn, đặc biệt với các giải thưởng lớn Hole In One là 2 chiếc xe BMW có tổng trị giá lên đến 5 tỷ đồng, cùng với các giải thưởng tiền mặt, quà tặng lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Chín nhấn mạnh, sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng golf và doanh nhân, gieo tinh thần tương thân tương ái, xây dựng cộng đồng doanh nhân vững mạnh. Đặc biệt là sự đồng hành tài trợ của các thương hiệu lớn như: An Phước, Phuoc Center Group, Thaco, NLG, VMCtech, Sao Vàng Đất Việt, Sacombank, Dược phẩm Hoa Linh, Beautymore, TTC, Saindeco, Novaland, Vietcombank Tân Bình Dương, Dentons LuatViet, Sen Group, iOnlife, SUNSPACE, Sân Golf Tân Sơn Nhất…

Ban tổ chức giải tặng hoa các nhà tài trợ

Dịp này, khi đề cập đến chương trình vì trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, bà Bành Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phước Center Group, Công ty Cổ phần HP Nghệ An - Công Ty CP Đầu tư Thiên Phước (Hệ sinh thái dưỡng lão) cho biết sẽ đồng hành với Chương trình Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường của Báo SGGP. Trước mắt, sẽ trao 60.000 cuốn tập làm từ bột tre do công ty sản xuất trị giá 1,2 tỷ đồng cho các học sinh nghèo tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bà Bành Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phước Center Group, Công ty Cổ phần HP Nghệ An - Công Ty CP Đầu tư Thiên Phước (Hệ sinh thái dưỡng lão) ký kết đồng hành lâu dài với CLB, nhất là các hoạt động thiện nguyện

Còn ông Trần Minh Khoa, CEO, Công ty TNHH May thêu An Phước, nhấn mạnh, chính vì sự lan tỏa và trách nhiệm với cộng đồng của CLB golf doanh nhân Nghệ Tĩnh đối với người nghèo vùng sâu, vùng xa mà công ty và một số doanh đã ký kết là đơn vị tài trợ đồng hành cùng CLB doanh nhân Nghệ Tĩnh đến năm 2029.

Ông Trần Minh Khoa, CEO Công ty TNHH May thêu An Phước ký kế tài trợ lâu dài cho giải

Đại diện Công ty VMCtech ký kế đồng hành với CLB đến năm 2029,

Được thành lập cách đây 6 năm nhưng bình quân mỗi năm, CLB đã vận động đóng góp từ 600 đến 1 tỷ đồng cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Ông Trần Văn Chín cho biết, năm nay, giải Về nguồn CLB sẽ đồng hành cùng Chương trình Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường của Báo SGGP để các em học sinh vùng sâu, vùng xa tại Nghệ An và Hà Tĩnh vững bước đến trường.

HIẾU NGHĨA