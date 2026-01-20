Giải thưởng Sao Khuê 2026 sẽ chuẩn hóa khoa học, vươn tầm quốc tế

Chiều 20-1, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chính thức phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 - giải thưởng lâu đời, uy tín nhất dành cho các sản phẩm, giải pháp số tại Việt Nam.

Ra đời từ năm 2003, Giải thưởng Sao Khuê do VINASA tổ chức đã đồng hành cùng ngành công nghiệp CNTT Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ phát triển. Trong 22 năm qua, Sao Khuê đã vinh danh 1.913 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ số, phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của ngành CNTT Việt Nam, từ tin học hóa, phần mềm ứng dụng, đến chuyển đổi số, kinh tế số và các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và an toàn thông tin.

Giải thưởng Sao Khuê lần thứ 23 không chỉ tiếp tục ghi nhận các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, mà lần đầu tiên triển khai mô hình đánh giá thế hệ mới, hướng tới phản ánh toàn diện năng lực, mức độ trưởng thành và cấu trúc phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam. Sao Khuê 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phương thức đánh giá và vinh danh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Việt Nam.

Các nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm của Giải thưởng Sao Khuê 2026

Sao Khuê 2026 sẽ được tổ chức lại toàn bộ hệ thống lĩnh vực và hạng mục xét trao giải theo phương pháp luận mới, thay vì phân nhóm chủ yếu theo lĩnh vực ứng dụng rộng như trước. Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, phân chia chi tiết thành 32 nhóm chuyên sâu, 8 lĩnh vực trọng yếu, gồm:

Hạ tầng & Nền tảng số; Công nghệ đột phá; An toàn thông tin; Chính phủ số & Quản trị số; Kinh tế số & Giao dịch số; Nội dung số & Trải nghiệm; Tác động xã hội & ESG; Dịch vụ số. Việc hệ thống lại nhằm bao phủ đầy đủ chuỗi giá trị của ngành công nghệ số, từ hạ tầng, nền tảng, công nghệ lõi đến các giải pháp ứng dụng theo ngành một cách khoa học nhất.

Sao Khuê 2026 áp dụng phương pháp luận đánh giá mới dựa trên 3 trục cốt lõi (3D-Scoring Matrix), đáp ứng chuẩn mực quốc tế, bao gồm: Domain, Maturity và Value Nature, cho phép đánh giá sản phẩm, giải pháp công nghệ số một cách toàn diện, từ bản chất công nghệ đến mức độ trưởng thành và giá trị thực tiễn.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 20-3-2026, chỉ duy nhất thông qua kênh trực tuyến tại địa chỉ: https://giaithuongsaokhue.vn. Lễ vinh danh và trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 4-2026; với sự tham dự của hơn đông đảo khách mời cấp cao, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp lớn cùng các cơ quan báo chí.

TRẦN BÌNH