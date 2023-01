Giám định tâm thần kẻ dùng súng cướp dây chuyền tại tiệm vàng

Ngày 31-1, Công an TP Sóc Trăng cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), đối tượng dùng súng cao su cướp dây chuyền tại tiệm vàng.

Sau khi bị bắt, Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai bất nhất, không rõ ràng. Đối tượng cũng không khai rõ lý do, động cơ gây án. Do đó, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can trên.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-1 (mùng 5 Tết), đối tượng Phúc chạy xe máy SH, mang biển kiểm soát 83M1-12556 đi vào tiệm vàng T.T. (đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Khi vào tiệm vàng, Phúc hỏi mua sợi dây chuyền vàng (loại vàng 18k, trọng lượng 1,5 lượng), sau đó lấy ra trong người 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Bất ngờ trước hành động của vị khách, nhân viên tiệm vàng đã nhanh tay phản ứng bằng cách dùng bình chữa cháy nhỏ xịt khí CO 2 vào mặt Phúc.

Sau khi bị nhân viên tiệm vàng phản ứng, đối tượng Phúc chạy ra ngoài, bỏ lại xe SH. Tuy nhiên, khi đối tượng vừa chạy đến đường Phan Chu Trinh thì bị người dân và cảnh sát gần đó vây bắt.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Minh Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.