Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến "điểm nóng" khai thác cát phục vụ cao tốc Bắc Nam lắng nghe tâm tư của người dân

Ngày 27-6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh đã đến "điểm nóng" kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ khai thác cát xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân.

Để phục vụ xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp mỏ khai thác cát theo cơ chế đặc thù của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu thi công dự án đúng tiến độ.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao đổi một số thông tin với người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Tuy nhiên, trong thời gian qua, theo cơ quan chức năng, khi doanh nghiệp tiến hành khai thác cát để thi công công trình thì một số người dân tại thôn Thanh Bình 2, xã Hưng Trạch lại có hành vi cản trở, hủy hoại tài sản, gây mất ANTT.

Trước tình hình này, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp xuống hiện trường, trao đổi thông tin với người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tâm tư nguyện vọng của người dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nắm bắt tâm tư người dân

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu rằng, đây là công trình trọng điểm quốc gia, việc khai thác cát đã được các cơ quan chức năng khảo sát, thăm dò trữ lượng và xác định ranh giới cấp mỏ để khai thác cát phục vụ công trình theo cơ chế đặc thù mà Chính phủ đã quy định.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp Tại cũng đã gặp gỡ, trao đổi một số thông tin với đông đảo bà con nhân dân thôn Thanh Bình 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Giám đốc Công an Quảng Bình mong muốn bà con nhân dân cần hiểu đúng, hiểu đủ và tạo sự đồng thuận lớn đối với công trình trọng điểm quốc gia. Đó là, việc khai thác cát trên địa bàn chỉ duy nhất phục vụ cho việc xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, không có việc kinh doanh hay làm lợi gì cho doanh nghiệp hay tổ chức, cá nhân nào.

Việc lực lượng công an có mặt tại hiện trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, không vì mục đích gì khác. Vì vậy, nhân dân thôn Thanh Bình 2, xã Hưng Trạch nên đồng tình, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các công trình trọng điểm, phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của đất nước, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Đối với những trường hợp kích động, quá khích, cố tình cản trở, gây mất an ninh trật tự, Giám đốc Công an Quảng Bình yêu cầu lực lượng công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

MINH PHONG