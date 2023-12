Giáng sinh lạnh lẽo ở Bethlehem

Quảng trường trung tâm ở Bờ Tây sẽ được trang hoàng bằng cây thông Noel rực rỡ, bên cạnh là sân khấu tái hiện cảnh Chúa giáng sinh với đoàn người xếp hàng dài để tỏ lòng tôn kính. Ca đoàn hát các giai điệu du dương bằng tiếng Anh và tiếng Arab.

Nhưng năm nay, theo The Independent, với cuộc chiến tàn khốc ở Gaza, điều đó không còn nữa. Quân đội Israel đã đóng cửa trạm kiểm soát chính vào Bethlehem với lý do lo ngại về an ninh, ngăn cản nhiều người Palestine tiếp cận thành phố nổi tiếng này. Bethlehem giờ chỉ là những con phố vắng tanh, những cửa hàng đóng kín. Quảng trường Manger không có cây thông Noel nổi tiếng. Nhà thờ Giáng sinh, được coi là nơi Chúa ra đời vốn đón hơn một triệu người viếng thăm hàng năm, nay hầu như trống rỗng. Dấu hiệu duy nhất là tiếng chuông nhà thờ vang lên trong buổi lễ không người tham dự. Lễ Giáng sinh ở đây bị hủy bỏ. Người dân cho biết Bethlehem chưa bao giờ chứng kiến một Giáng sinh như thế này, kể cả trong thời gian Covid-19.

Theo Bộ Y tế ở Gaza do Hamas điều hành, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 20.000 người Palestine thiệt mạng, 3/4 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 85% trong số 2,3 triệu cư dân của lãnh thổ đã phải di dời và đang sống trong điều kiện khả năng tiếp cận thực phẩm, vật tư y tế, nước ngày càng giảm. Đồng thời, bạo lực bùng phát ở Bờ Tây. Trong vài tuần qua, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên vào các thành phố quan trọng với lý do “hoạt động chống khủng bố” nhắm mục tiêu vào các nhóm chiến binh có vũ trang, trong đó có những nhóm liên kết với Hamas. Nhiều dân thường Palestine, trong đó có trẻ em ở Bờ Tây, đã thiệt mạng.

Các giáo sĩ ở Bethlehem mong rằng thế giới cần làm nhiều hơn nữa để chấm dứt xung đột trước khi số thương vong tăng thêm. Linh mục Issa Thaljieh nói: “Chúng tôi cần cả thế giới mở rộng tầm mắt và trái tim, hỗ trợ chúng tôi không chỉ bằng những lời cầu nguyện hay viện trợ… Chúng tôi cần hành động cụ thể, chúng tôi cần ngừng bắn, chúng tôi cần hòa bình”.

