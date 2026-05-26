36 đội tranh tài tại Robocon Việt Nam 2026

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam) 2026 chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển đến từ 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.

Mùa giải năm nay mang chủ đề “Chiến binh võ thuật”, lấy cảm hứng từ tinh thần võ thuật Á Đông. Không chỉ là sân chơi công nghệ thường niên dành cho sinh viên khối kỹ thuật, Robocon 2026 còn đặt ra những yêu cầu cao về khả năng tích hợp giữa cơ khí, tự động hóa, lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Không gian thi đấu rộng 12m x 12m được thiết kế như một “võ đường” thu nhỏ. Mỗi đội sẽ điều khiển hai robot, trong đó có một robot hoạt động hoàn toàn tự động. Các robot phải thực hiện chuỗi nhiệm vụ như nhặt và lắp ráp binh khí, vượt qua “quần thể rừng tre” để thu thập “bí kíp võ công”.

Cao trào của trận đấu diễn ra tại khu vực “đấu trường”, nơi các robot đặt các “bí kíp” lên giá cờ ca-rô cao hai mét. Đội tuyển nào tạo được ba vị trí liên tiếp theo hàng dọc hoặc đường chéo sẽ giành chiến thắng tuyệt đối (Absolute Win) và đạt danh hiệu “Bậc thầy Kung Fu”.

Theo ban tổ chức, đề thi năm nay đòi hỏi các đội phải xử lý nhiều bài toán công nghệ phức tạp, đặc biệt là kỹ năng lập trình điều khiển tự động, nhận diện và xây dựng chiến thuật vận hành linh hoạt trên sân đấu.

Toàn bộ các đội tuyển sẽ hội tụ tại Trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) để tham gia các vòng thi trực tiếp. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31-5 với các trận đấu đối kháng trực tiếp.

Bên cạnh các màn tranh tài, Robocon 2026 còn tổ chức hội thảo “Ứng dụng AI và Tự động hóa - Từ sân chơi đến thực tế sản xuất”, tạo diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp, nhà quản lý và sinh viên về việc đưa nghiên cứu robot đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn.

Các trận đấu và chương trình đồng hành sẽ được phát sóng trên VTV2, trong đó chung kết và lễ trao giải truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 31-5. Đội giải nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) tại Hồng Công (Trung Quốc) vào tháng 8-2026.

VĨNH XUÂN