Giao lưu đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đạo diễn, nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc được biết đến với nhiều kịch bản đoạt giải thưởng, như: Hải Nguyệt - Giải Phim hay nhất của Hội Điện ảnh Việt Nam, Song Lang (đồng biên kịch) - đã giành được 54 giải thưởng quốc tế ở các hạng mục khác nhau và Giải thưởng Bông sen vàng. Chị còn là biên kịch và đạo diễn hai vở kịch The Missing Woman và We are… đã được biểu diễn tại sân khấu Off - Broadway (New York, Mỹ).

Đến với chương trình giao lưu, khán giả sẽ tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, các kỹ thuật kể chuyện xoay quanh chủ đề bất công xã hội và áp bức phụ nữ và cách nghệ thuật có thể được sử dụng như một công cụ biểu đạt để ủng hộ sự công bằng, đa dạng và hòa nhập của người phụ nữ trong đời sống xã hội.

THÚY BÌNH