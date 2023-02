Giao thông ở ngã ba Tân Vạn: Lộn xộn, mất trật tự

Nhiều năm nay, đoạn quốc lộ 1A thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đoạn ngã ba Tân Vạn) bị nhiều tài xế xe tải, xe container… ngang nhiên chiếm dụng để đậu xe trong lúc chờ ăn cơm, gây cản trở giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chiếm dụng lòng đường để đậu xe

Ngã ba Tân Vạn là một trong những cửa ngõ quan trọng ở phía Đông Bắc của TPHCM, kết nối với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Tuyến quốc lộ 1A đi qua cửa ngõ này vô cùng quan trọng trong lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, đoạn quốc lộ 1A, hướng từ ngã ba Tân Vạn về cầu Đồng Nai chiều dài chỉ khoảng 300m nhưng tập trung hơn chục quán cơm, hàng ngày nhiều tài xế khi đi qua khu vực này thường đậu xe ngay trên lòng quốc lộ 1A để vào ăn cơm. Đoạn quốc lộ này có 4 làn dành cho ô tô, 1 làn đường dành cho xe hai bánh và có cắm biển cấm đậu xe; nhưng nhiều tài xế xe container, xe tải... đã chiếm dụng 2 làn đường dành cho ô tô để đậu xe. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và 17 giờ 30 đến 20 giờ - là những khung giờ cao điểm hàng ngày, nhiều tài xế còn đậu xe luôn trên làn dành cho xe hai bánh khiến nhiều xe gắn máy phải lách ra phía ngoài làn đường dành cho ô tô mới có thể lưu thông qua được.

Ông Nguyễn Văn Sơn, hành nghề chạy xe ôm ở khu vực ngã ba Tân Vạn, cho rằng, việc các tài xế khi đi qua khu vực này thường đậu xe ngay trên lòng quốc lộ 1A để vào ăn cơm là hành vi gây mất an toàn giao thông. Đây là một hành vi không nên làm, vì khi đậu xe ở đây, các tài xế không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân mình mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ và người điều khiển xe khác. Không chỉ vậy, việc đậu xe ở đây còn ảnh hưởng đến luồng giao thông, dẫn đến tình trạng tắc đường, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Do đó, các tài xế cần phải tuân thủ các quy định về giao thông, đặc biệt là việc không đậu xe ở các khu vực cấm. Thế nhưng, không hiểu vì sao tình trạng trên xảy ra đã nhiều năm nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Nguy hiểm khi qua “phố vẫy”

Bên cạnh đó, tình trạng nhân viên của các quán cơm ở ngã ba Tân Vạn tràn ra quốc lộ 1A để chèo kéo khách cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường. Hàng ngày, các chủ quán cơm sử dụng nam thanh niên, đôi khi là cả những trẻ em chưa đến tuổi lao động, tràn ra đường để chèo kéo khách. Chính vì vậy, đoạn quốc lộ này còn được một số người đổi tên thành “phố vẫy”. Mỗi khi có xe máy, ô tô đến gần, những “trai vẫy” liền lao ra chặn đầu xe, rồi lùa người vào quán. Khi trời tối, các “trai vẫy” còn được chủ quán trang bị thêm đèn pin để gây chú ý bằng cách rọi thẳng vào mặt người đi đường. Từ xa, nhiều người đi đường lầm tưởng mình vi phạm giao thông, tới gần mới biết bị nhân viên quán cơm “bắt khách” chứ không phải cảnh sát giao thông gọi vào xử phạt.

Chị Phan Thị Phương (nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thường đi làm qua ngã ba Tân Vạn) bức xúc: “Các nhân viên quán cơm thường xuyên đứng ra đường đón mời khách, nếu như tôi chạy nhanh một chút sẽ xử lý tình huống không kịp vì bị khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm. Vài lần đầu, tôi còn lầm tưởng nhân viên quán cơm là lơ xe, vì họ “bắt khách” rất chuyên nghiệp. Họ đứng ngay giữa đường, mặc cho dòng xe đang di chuyển, chỉ cần thấy có xe chầm chậm đi qua, ngó nghiêng hay có “tín hiệu” muốn vào quán ăn cơm là những nhân viên này lập tức lao tới chặn đầu xe, chèo kéo khiến người đi đường cảm thấy khó chịu, có người còn tưởng mình bị cướp”.

Một người dân có nhà ở khu vực ngã ba Tân Vạn khẳng định, không ít trường hợp người tham gia giao thông phải né tránh những cánh tay mời gọi của nhân viên quán ăn, dẫn tới va quệt vào xe khác cùng lưu thông trên đường. Còn đối với nhân viên vẫy khách, đã có người thiệt mạng vì lao ra đường cản xe. Chẳng hạn như trường hợp thiếu niên Đặng Vũ Linh (13 tuổi, quê Cà Mau) vào lúc rạng sáng lao ra mời chào tài xế xe tải đang chạy trên quốc lộ 1A vào quán cơm khiến chiếc xe không né được đã tông Linh tử vong, tài xế và phụ xe cũng bị thương nặng khi xe tải lao vào đuôi xe container.