Gìn giữ và lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam

Buổi giao lưu với chủ đề “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”.

Buổi giao lưu được dẫn dắt bởi Th.S Nghệ thuật - Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng và đại sứ áo dài - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Trong bối cảnh thế giới phát triển nhanh, sự xuất hiện các xu hướng thời trang “ready to wear” (may sẵn) đặt ra nhiều vấn đề cho công cuộc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa trên áo dài Việt Nam.

Theo NTK Lê Sĩ Hoàng, xu hướng này dần chiếm lĩnh thị trường của các nhà thiết kế. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua việc số lượng sản phẩm áo dài may đo và thiết kế được bán ra giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, với vị thế là một quốc gia đang phát triển, nước ta đang thu hút nhiều sự chú ý của bạn bè quốc tế. Vì thế, việc đầu tư nghiên cứu và phát triển một biểu tượng mang tính thương hiệu quốc gia như áo dài Việt Nam là điều vô cùng cần thiết.

Khi trình bày về những mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, NTK Lê Sĩ Hoàng nêu rõ tầm quan trọng của việc tạo ra bản sắc cá nhân và đối mặt với những thách thức từ sản xuất đại trà. Trong đó, những mâu thuẫn cốt lõi có thể kể đến là: việc duy trì giá trị di sản, cách đáp ứng nhu cầu thị trường và công cuộc hội nhập quốc tế. Hơn nữa, áo dài may đo không chỉ là trang phục mà còn là sự tôn vinh hình thể và phong cách riêng biệt. Trái lại, việc sản xuất áo dài theo size tuy giúp cắt giảm chi phí, tăng năng suất và mở rộng thị trường, nhưng đồng thời tạo ra nguy cơ làm mờ nhạt giá trị truyền thống và sự tinh tế vốn có của áo dài.

Áo dài không đơn thuần là trang phục, mà còn được xem như di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Vì thế, yếu tố văn hóa cần được thể hiện một cách trọn vẹn và tinh tế trong mỗi tà áo dài. Trong phần trình bày về chiến lược thương hiệu quốc gia thông qua áo dài, NTK Lê Sĩ Hoàng cũng nêu ra 4 giai đoạn quan trọng, gồm có: Quảng bá văn hóa, tích hợp vào các sự kiện quốc tế, xuất khẩu văn hóa và bảo tồn di sản. Để thực hiện được điều này, một trong những yếu tố quan trọng là phát triển được kỹ thuật may truyền thống. Hiện nay, người trẻ theo nghề ngày càng thưa dần, nên quá trình đào tạo thợ may lành nghề cần được hiện đại hóa bằng cách kết hợp công nghệ và các sự kiện, hoạt động triển lãm.

Bên cạnh những chia sẻ về quá trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của áo dài, NTK Lê Sĩ Hoàng cũng nêu ý kiến về sự sáng tạo các mẫu áo dài cách tân: “Yếu tố cần đặt lên hàng đầu của trang phục là sự an toàn cho con người, an toàn cho môi trường và an toàn cho sự vận động của cơ thể. Sau đó mới đến giá trị thẩm mỹ”. NTK Lê Sĩ Hoàng cũng cho rằng, việc thay đổi kiểu dáng áo dài cho phù hợp từng hoàn cảnh, sự kiện là điều hoàn toàn hợp lý.

Khách tham dự buổi giao lưu

Qua bao thời kỳ, áo dài vẫn là nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam. Sau buổi giao lưu, người tham gia được chia sẻ và hiểu thêm về vai trò và ý nghĩa của áo dài, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của chiếc áo truyền thống này. Từ đó hứa hẹn mở ra những hướng phát triển mới sáng tạo và hiệu quả hơn.

HỒNG ÂN