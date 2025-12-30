Xã hội

Gió mùa Đông Bắc vào đúng dịp Tết Dương lịch 2026

SGGPO

Chiều 30-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

IMG_5378.jpeg
Sương mù và mưa phùn ở ngoại thành Hà Nội sáng 30-12. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng ngày 1-1-2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền sẽ chuyển hướng gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31-12-2025 đến ngày 1-1-2026, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, đồng thời chuyển rét từ ngày 1-1-2026, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ khoảng 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Bắc Trung bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Do đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và di chuyển sâu xuống Trung bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ gần sáng 2-1 đến ngày 4-1-2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, Nam bộ đang có hình thái thời tiết: ngày nắng, đêm se lạnh, trời hanh khô, độ ẩm giảm. Nhiệt độ thấp nhất (ban đêm) tại TPHCM là 22-23 độ C, giảm còn 21-22 độ C trong dịp Tết Dương lịch 2026. Hình thái này cũng duy trì ở Nam bộ những ngày tới.

PHÚC VĂN

