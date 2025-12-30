Nam bộ se lạnh về đêm, Bắc bộ sương mù

Bắc bộ và Bắc Trung bộ gia tăng sương mù, có mưa trước khi đón đợt không khí lạnh vào dịp Tết Dương lịch. TPHCM và Nam bộ ban ngày trời nắng, ban đêm se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 30-12, ở Bắc bộ nhiều mây, sương mù đến sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, đặc biệt ở phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ dao động 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nắng.

Hà Nội sương mù gia tăng do sắp có không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Do độ ẩm ở Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ lên tới 80-90%, "quần áo phơi lâu khô, người dân ở khu vực này cần đóng cửa kín để tránh ẩm ướt", theo các chuyên gia khí tượng.

Ở Bắc Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An cũng có mưa nhỏ vào sáng sớm kèm sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, trời hửng nắng xen mưa rào diện hẹp. Phía Bắc khu vực này ban đêm vẫn rét, nhưng ban ngày nhiệt độ ấm, dao động 20-28 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ ngày 30-12

Tây Nguyên và Nam bộ có thời tiết tương đối ổn định, ngày nắng, đêm se lạnh. Nhiệt độ ban đêm ở miền Đông Nam bộ khoảng 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C; ban ngày phổ biến 30-33 độ C. Chiều tối có thể xuất hiện một vài ổ mưa dông cục bộ, nhanh kết thúc và không gây ảnh hưởng lớn.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, hiện ở khu vực Nam Biển Đông có một nhiễu động song chủ yếu hoạt động trên biển, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Người dân và các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực này cần chủ động tránh gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh hơn

PHÚC VĂN