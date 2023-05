Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đồng chủ trì họp báo có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, người Phát ngôn Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, ủy viên Ban Soạn thảo dự án luật.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ cho biết, ngày 19-5-1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, sau gần 30 năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập, như: việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng; còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ; công tác phối hợp giữa các địa phương với Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội trong xác định phạm vi, ranh giới để tổ chức quản lý, bảo vệ chưa được triển khai đồng bộ; việc xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ…

Việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh; đồng thời, để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được xây dựng từ giữa năm 2022. Quá trình xây dựng dự luật, Ban soạn thảo dự án luật đã tiến hành khảo sát, tổ chức hội thảo tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến của 48 ban, bộ, ngành, địa phương; xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước.

Dự luật được xây dựng gồm 6 chương, 34 điều; với 4 nhóm chính sách: Hoàn thiện quy định về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự; Chuyển mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự; Chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và địa bàn khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo kế hoạch, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến đối với dự án luật lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 5 tới và thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Tại họp báo, Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí cao sự cần thiết phải xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Luật được được xây dựng với tinh thần nhằm để giải quyết những vấn đề tranh chấp, tồn tại hiện nay trong vấn đề quản lý đất và tài sản quốc phòng, quân sự; đồng thời bảo đảm phù hợp với những luật khác. Nội dung luật hướng tới giải quyết hài hòa quyền lợi của các bên; nhất là đối với những người dân đang sinh sống, ở trong các khu đất quốc phòng, do quân đội quản lý; bảo đảm phát triển, bảo vệ công trình quốc phòng, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Lưu Quang Vụ cho biết, việc giải quyết vấn đề chồng lấn công trình quốc phòng, đất đai quân sự đến nay đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng ý các phương án, trên tinh thần của dự án luật này. Theo đó, quân đội sẽ đàm phán mua lại những tài sản, đất đai của người dân trong các khu vực có nhu cầu sử cho mục đích quốc phòng; hoặc bàn giao cho địa phương, người dân khi không còn có mục đích sử dụng. Bộ Quốc phòng đã tiến hành rà soát toàn quốc vấn đề này, nhất là việc “chồng lấn quyền sử dụng” đất đai. Mục đích cuối cùng của dự án luật là giảm thủ tục hành chính về những vấn đề, nội dung liên quan đất đai, công trình quốc phòng, khu quân sự.