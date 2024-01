Giọng ca nam trung hàng đầu thế giới Vladislav Sulimsky sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Giọng ca nam trung hàng đầu thế giới Vladislav Sulimsky

Những năm gần đây, Vladislav Sulimsky - đến từ nhà hát Mariinsky (Saint Petersburg, Nga) - nổi lên là một nghệ sĩ giọng baritone hàng đầu thế giới. Vladislav Sulimsky từng đạt nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi âm opera quốc tế như: giải nhất Liên hoan quốc tế Rimsky-Korskov tại Saint-Petersburg; giải nhì Liên hoan quốc tế Elena Obraztsova năm 2006; giải nhất Liên hoan quốc tế Giacomo Lauri-Volpi năm 2010 và được đề cử giải Grammy cho bản thu âm The Nose với Valery Gergiev năm 2009…

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tối 20-1, Vladislav Sulimsky cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời sẽ thể hiện các ca khúc lấy cảm hứng từ Kinh Thánh - Biblical Songs của nhà soạn nhạc Antonín Dvořák. Chương trình hứa hẹn sẽ là những màn hóa thân hoàn toàn mãnh liệt vào nhân vật, đem tới cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đặc biệt cảm xúc, thăng hoa.

Hòa nhạc mùa xuân Spring Fire cũng sẽ mang đến các tuyệt tác nổi tiếng Carnival Overture và Bản giao hưởng số 9 From the New World của Dvořák, được nhà soạn nhạc sáng tác cùng thời điểm với Biblical Songs, đại diện cho thời kỳ huy hoàng khi nhiều kiệt tác của ông được ra đời.

MAI AN