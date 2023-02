- Giá cả tăng là do nhu cầu bên xứ họ đang nóng sốt. Ngoài mua để ăn tươi, họ còn có những sản phẩm chế biến khác như bánh pizza, bánh ngọt, nước giải khát hoặc lẩu gà sầu riêng. Xứ mình có sầu riêng nghịch vụ nên bán mạnh trong ngắn hạn. Khi thị hiếu tiêu dùng bên bển thay đổi và sầu riêng Thái Lan bán chính vụ, chuyện tranh mua đẩy giá đang có sẽ hạ nhiệt liền.

- Vậy điều gì đáng lo cho sầu riêng sắp tới?

- Cái dễ xảy ra là nhiều nông dân căn cứ vào nhu cầu ngắn hạn để ồ ạt mở rộng diện tích sầu riêng. Hàng dội chợ thì sầu riêng cũng… đầy gai góc. Còn thứ gây mệt dài hạn là do tranh mua xuất khẩu, trái non hoặc chưa đủ phẩm cấp vẫn đóng hàng qua biên. Người tiêu dùng mua nhằm đồ dở sẽ phản ứng, tạo ra bất lợi dây chuyền. Uy tín tạo dựng chưa được bao lâu sẽ rơi rụng. Cái lợi bằng tiền do bộp chộp quá nhỏ so với cái hại của uy tín mất đi.

- Dù đã cảnh báo sớm, nhiều người vì tham vẫn dính. Sầu riêng hay mọi loại nông sản hay hàng hóa khác đều tạo dựng tiếng thơm bằng chất lượng. Bởi vậy, để đi xa thì phải luôn giữ tín đường dài.