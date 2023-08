Giữ vững an toàn, an ninh nguồn nước sạch

Với ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, đời sống của người dân thành phố, SAWACO luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các nhà máy nước, các đơn vị cấp nước, các khu vực có tuyến ống truyền tải đi qua là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ngày 10-8, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Ngày hội điểm “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Theo ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy SAWACO, trong năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, thành viên thường lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào như phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, vận động cán bộ công nhân viên xây dựng công sở văn minh, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, phòng chống tiêu cực, lãng phí…

Qua đó, SAWACO tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với những phần việc thiết thực, như: xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, thành lập Ban Chỉ huy quân sự, xây dựng và triển khai nhiều phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các nhà máy nước, đảm bảo an toàn cấp nước liên tục, phục vụ nhu cầu nước sạch đến người dân.

Theo ông Lý Bửu Nghĩa, với ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, đời sống của người dân thành phố, SAWACO luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các Nhà máy nước, các đơn vị cấp nước, các khu vực có tuyến ống truyền tải đi qua là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể ban lãnh đạo SAWACO.

“Các hoạt động phong trào bảo vệ an toàn, an ninh cấp nước được tổ chức và phát động thường xuyên đến từng chi, đảng bộ, từng đơn vị cơ sở, tạo điều kiện để đảng viên, nhân viên và người lao động tích cực tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”, ông Lý Bửu Nghĩa khẳng định.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh tội phạm. Từ đó, trong các năm qua đã không để xảy ra các trường hợp kẻ xấu xâm nhập mục tiêu các nhà máy nước, các đơn vị cấp nước để gây mất an ninh, trật tự ảnh hưởng đến nhiệm vụ cấp nước an toàn cho thành phố.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao SAWACO cùng các đơn vị trực thuộc, thành viên đã tổ chức nhiều mô hình thiết thực, cụ thể để góp phần trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch an toàn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đại tá Lê Quang Đạo lưu ý, ngành nước cần tiếp tục chú trọng làm tốt hơn nữa trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM để đảm bảo an toàn môi trường sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng cháy chữa cháy.

Dịp này, Bộ Công an và Công an TPHCM biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo cấp nước an toàn.