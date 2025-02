10 sự kiện nổi bật của ngành cấp nước TPHCM

Với sự nỗ lực không ngừng, trong năm 2024, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) không chỉ tập trung đảm bảo cấp nước an toàn, mà còn chú trọng phát triển hệ thống cấp nước hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Trong hành trình khẳng định trách nhiệm xã hội, sứ mệnh phục vụ cộng đồng của ngành cấp nước thành phố được thể hiện qua 10 sự kiện nổi bật.

Tập thể lãnh đạo SAWACO đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ thống cấp nước thành phố hiện đại.

1. Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

- Sản lượng nước sản xuất: 702,337 triệu m3 , đạt 97% kế hoạch.

- Sản lượng nước tiêu thụ: 612,17 triệu m3 đạt 100,52 % kế hoạch.

- Tỷ lệ nước thất thoát thất thu: bình quân năm đạt 12,84% (giảm 3,06% so với kế hoạch); bình quân ngày đạt 13,27%.

2. Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục

AWACO chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, chất lượng, tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân trên địa bàn thành phố được cung cấp nước sạch. Kiểm soát nguồn nước thô, trang bị hệ thống giám sát chất lượng nước tại các trạm bơm nước thô để kiểm soát chất lượng nước sông. Kiểm soát hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch tại các nhà máy nước theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa. Đảm bảo an toàn trên đường ống truyền tải nước thô và mạng lưới cấp nước. Triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp, tổ chức diễn tập cấp nước an toàn.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý

Năm 2024 là năm SAWACO tăng tốc triển khai hàng loạt các dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo “Đề án phát triển công nghệ thông tin tại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”. Cụ thể, SAWACO thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước, kết nối mạng thông tin thống nhất, các số liệu được hoạch định chuẩn xác; đầu tư trang thiết bị hạ tầng cho hệ thống GIS, triển khai phần mềm Water GEMS và mô hình tổ chức kho dữ liệu dùng chung; thử nghiệm ứng dụng đồng hồ nước thông minh theo công nghệ tiên tiến lắp đặt tại các khu vực quản lý đồng hồ tổng (DMA); vận hành các phần mềm quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản lý dữ liệu tổng hợp, chữ ký số.

4. Tăng tốc đầu tư xây dựng cơ bản, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Trong năm 2024, Tổng công ty đã phát triển mạnh mẽ mạng lưới đường ống cấp nước cấp 1, 2, 3 với tổng chiều dài gần 115km; cải tạo sửa chữa ống mục, nâng cấp, thay thế mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 với tổng chiều dài gần 230km. Song song đó, đã tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm giai đoạn 2020-2025, gồm:

- Dự án “Phát triển mạng lưới đường ống cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh” đã hoàn tất thi công hơn 10.000m đường ống.

- Dự án “Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Văn Linh quận 7” đã thi công hoàn tất toàn bộ khối lượng xây dựng lắp đạt, chuẩn bị nghiệm thu công trình.

- Dự án “Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8, huyện Bình chánh” đã khánh thành, gắn biển công trình và đưa vào sử dụng với hơn 16.000m đường ống.

Nhân viên SAWACO vận hành Trung tâm quản lý vận hành hệ thống cấp nước (SWOC)

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thất thoát nước

Trong năm 2024, công tác giảm thất thoát nước được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngành cấp nước thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp: thực hiện giảm thất thoát nước chủ động tại các DMA, cải tạo ống mục, phát triển mạng lưới, dò sửa bể, ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ đó, tỷ lệ thất thoát nước bình quân đạt 12,84%, thấp hơn kế hoạch năm 2024 đề ra (15,9%).

6. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Tổng công ty cùng các đơn vị cấp nước thành viên triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong có có việc cải tiến và nâng cấp các ứng dụng chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian xử lý, vướng mắc và khiếu nại của khách hàng. Ngành cấp nước thành phố cũng tích hợp Trung tâm quản lý vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) với hệ thống SCADA, GIS, mô hình thủy lực Water GEMS theo hướng công nghệ số, giám sát và quản lý vận hành mạng lưới trên từng địa bàn quản lý theo thời gian thực thông qua Trung tâm quản lý vận hành hệ thống cấp nước (NOC) của các đơn vị cấp nước.

7. Lắp đặt 9 trụ uống nước công cộng trên địa bàn quận 3

Tiếp tục triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng nước sạch, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trên hệ thống cấp nước của SAWACO giai đoạn 2021-2025”, năm 2024, Tổng công ty đã lắp đặt, đưa vào sử dụng 9 trụ uống nước công cộng trên địa bàn quận 3, TPHCM. Sự kiện này đánh dấu nỗ lực của Tổng công ty, góp phần mang đến những tiện ích phục vụ nhân dân thành phố. Tổng công ty đang lấy ý kiến người dân để tiếp tục thực hiện thí điểm khu vực nước uống trực tiếp tại vòi ở khu dân cư ven sông Tân Phong (quận 7, TPHCM) và khu dân cư Hà Đô (quận 10, TPHCM).

8. Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 6-12-2024, SAWACO đã được QUACERT (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực quản lý khai thác, xử lý, sản xuất và cung cấp nước sạch.

Chứng nhận ISO 9001:2015 giúp SAWACO cải thiện quy trình quản lý, đảm bảo cung cấp nước sạch và an toàn cho khách hàng; đồng thời thúc đẩy sự minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Tổng công ty. Từ đó, khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ tốt hơn và ổn định hơn. Đây là minh chứng cho cam kết của SAWACO trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất.

9. Phát triển nguồn nhân lực ngành cấp nước

SAWACO đặc biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ quản lý, lực lượng công nhân viên, người lao động. Năm 2024, Tổng công ty tổ chức 18 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho hơn 1.400 lượt nhân sự, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kỹ thuật để tạo cơ hội cho nguồn nhân lực SAWACO tiếp cận với tri thức, công nghệ tiên tiến về cấp nước trong khu vực và thế giới. Kết quả đã có 109 nhân sự tham gia vào 16 đợt đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm và hội thảo chuyên ngành cùng các đối tác quốc tế.

Tổng công ty cũng phát động các đợt thi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và chào mừng kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM. Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác.

10. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM

Năm 2024 là năm kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM. Tổng công ty thực hiện chuỗi các chương trình, sự kiện chào mừng như: khánh thành các công trình trọng điểm, cuộc thi viết và sáng tác nhiếp ảnh về ngành nước; hội thao SAWACO; hội thảo chuyên đề “Cung ứng nước sạch cho TPHCM và các đô thị Việt Nam: Thách thức và giải pháp”; xây dựng kỷ yếu SAWACO, thực hiện các tuyến phóng sự, phim tư liệu 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM, hội trại sáng tác ca khúc ngành cấp nước…

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM tổ chức vào ngày 27-12-2024 diễn ra trong không khí hiện đại, trang trọng, ấm áp, thân tình. Sự kiện đã truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên, người lao động ngành nước trước thềm kỷ nguyên mới của đất nước.

Phương Thảo