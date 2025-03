Đơn giá nước sinh hoạt: Hộ gia đình tính theo định mức

Nước sạch được cung cấp đến nhà người dân ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TPHCM

Cập nhật số định danh cá nhân để hưởng quyền lợi

Vừa qua, nhiều người dân tại TPHCM nhận thấy hóa đơn tiền nước sử dụng của gia đình tăng so với các tháng trước. Ông Bùi Hữu Châu (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, hóa đơn tiền nước tháng 2 và 3 của gia đình ông tăng gấp đôi những tháng trước, dù sinh hoạt trong gia đình không có gì thay đổi. Điện thoại đến tổng đài Công ty CP Cấp nước Trung An, ông Hữu Châu mới biết do gia đình ông chưa cập nhật số định danh cá nhân nên định mức nước bị điều chỉnh thành 0m3 . Đó là lý do tiền nước của gia đình ông tăng lên.

Nhiều hộ dân khác cũng gặp tình trạng tương tự, hóa đơn tiền nước tăng do chưa đăng ký lại định mức nước. Khi được các công ty cấp nước tại TPHCM hướng dẫn cách đăng lý lại định mức nước bằng số định danh cá nhân, người dân có thể thực hiện vô cùng đơn giản.

Số điện thoại các công ty cổ phần cấp nước: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: 1900 068868 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: 0865 851088 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định: 1900 1024 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức: 1900 1012 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: 1900 1019 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè: 1900 1210 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 1900 6489 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An: 1900 1836 Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn: 1900 1884 Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: 1900 234575 Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn: 1900 7317

Chia sẻ về quy định đăng ký định mức nước sinh hoạt, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết, khác với đa số hàng hóa thông thường khác, giá nước sinh hoạt được tính lũy tiến, tăng dần theo số lượng tiêu thụ. Lượng nước sử dụng trong định mức thường có giá thấp hơn giá thành, trong khi lượng nước sử dụng vượt định mức có mức giá cao hơn nhằm điều tiết tiêu dùng, bảo đảm nhu cầu thiết yếu về nước sạch và khuyến khích người dân tiết kiệm nước.

Cụ thể, tại TPHCM, định mức nước sinh hoạt được quy định theo số nhân khẩu, với mức 4m3 /người/tháng. Quy định này đã được thành phố áp dụng từ năm 1996 đến nay, qua nhiều quyết định của UBND TPHCM, gồm: Quyết định 3571A/1996, Quyết định 10/2000, Quyết định 154/2004 và Quyết định 103/2009 và hiện nay là Quyết định 2025/2019. Định mức nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú, tạm trú dài hạn và hiện nay căn cứ vào số định danh cá nhân. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Định mức 4m3 /người/tháng có giá 6.700 đồng/m3 ; 2m3 /người/tháng tiếp theo là 12.900 đồng/m3 và từ 7m3 trở lên là 14.400 đồng/m3 .

Theo Luật cư trú, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ cuối năm 2022. Do đó, Quyết định 02/2022 của UBND TPHCM quy định định mức sử dụng nước sạch được xác định dựa theo số định danh cá nhân. Từ đó, SAWACO cùng các công ty thành viên đã tiến hành thu thập và cập nhật số định danh cá nhân, nhằm quản lý và cấp định mức nước sinh hoạt chính xác, bảo đảm người dân được hưởng giá nước theo đúng quy định. Việc này cũng nhằm đảm bảo nguyên tắc “một nhân khẩu chỉ đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước”.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ: 21.300 đồng/m3

Một số hộ buôn bán, kinh doanh tại nhà ở TPHCM phản ánh phải trả tiền nước sạch sử dụng với giá 21.300 đồng/m3 (khi vượt định mức 4m3 /người/ tháng), giá trên chưa bao gồm thuế VAT 5%. Hóa đơn tiền nước còn thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải 30% trên giá nước cấp và thuế VAT 8%.

Đại diện SAWACO cho biết, theo quyết định ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TPHCM (lộ trình 2019-2022) quy định đối tượng sử dụng nước cụ thể. Đó là cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, gồm: cơ quan Nhà nước là hệ thống các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy định có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; lực lượng vũ trang; các đoàn thể, cơ sở tôn giáo, các tổ chức xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện được Nhà nước công nhận.

Cùng với đó là các đơn vị sản xuất là các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công, trồng trọt, chăn nuôi, xử lý chất thải, lò thiêu, công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất khác (trừ các nhà máy, cơ sở sản xuất nước đá, kem, nước giải khát). Trong khi đó, đơn vị kinh doanh - dịch vụ gồm: khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, điểm kinh doanh ăn uống, giải khát; các cơ sở thẩm mỹ, rửa xe, giặt ủi; các dịch vụ cấp nước cho ghe, tàu, thuyền; các nhà máy, cơ sở sản xuất nước đá, kem, nước giải khát; các khu vui chơi giải trí; các trung tâm thương mại - dịch vụ, chợ, siêu thị, đại lý, cửa hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân mang tính chất kinh doanh, dịch vụ khác cũng là đơn vị kinh doanh - dịch vụ.

Căn cứ quyết định trên, các hộ kinh doanh, buôn bán tại nhà thuộc diện kinh doanh nên phải trả tiền sử dụng nước sạch theo giá quy định đối với hộ kinh doanh. Cụ thể, đơn giá nước sạch, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trong năm 2025 được tính cho cơ quan hành chính sự nghiệp là 13.000 đồng/m3 ; đơn vị sản xuất, giá 12.100 đồng/m3 ; cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá 21.300 đồng/m3 .

SAWACO thu hộ phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Nhiều người dân nêu thắc mắc về 30% tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM trên giá nước cấp. Theo đó, từ đầu năm 2025, tại TPHCM, tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng 5% (từ 25% lên 30% trên đơn giá cấp nước, chưa tính thuế VAT). Đây là mức điều chỉnh lần cuối trong lộ trình tăng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải ở TPHCM giai đoạn 2022-2025 (mỗi năm tăng 5%). Khoản tiền trên là được SAWACO thu hộ, thông qua khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng của người dân ghi trên hóa đơn. Ví dụ, người dân khi sử dụng 100.000 đồng nước sạch cần đóng thêm 30% tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, tương đương 30.000 đồng, chưa tính thuế VAT.

PHƯƠNG THẢO