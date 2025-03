Giữ vững, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của lực lượng Dân quân tự vệ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM đã ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng DQTV. Trong suốt 90 năm xây dựng, trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ DQTV đã không ngại gian khổ, hiểm nguy, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng DQTV đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị - nơi nào có nhân dân, nơi đó có bóng dáng người chiến sĩ DQTV. Lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của lực lượng vũ trang nhân dân và dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh TPHCM trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh, sự kiện hôm nay là dịp để mọi người ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng DQTV Việt Nam nói chung và lực lượng DQTV TPHCM nói riêng.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Dương Ngọc Hải đánh giá cao vai trò của lực lựợng DQTV, đồng thời trân trọng ghi nhận, tri ân các thế hệ lực lượng DQTV đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng, bảo vệ, phát triển TPHCM ngày càng lớn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM yêu cầu lực lượng DQTV TPHCM tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của lực lượng DQTV Việt Nam và thành phố; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Cùng với đó là xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật chiến thuật ngang tầm nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 - 28-3-2025)

Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng lưu ý lực lượng DQTV TPHCM phải tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng DQTV TPHCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tri ân sâu sắc các đồng chí cách mạng lão thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của lực lượng DQTV.

CHÍ THẠCH