Giữ yên bình từ cơ sở

Niềm vui với trọng trách mới

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hình thành từ công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, tổ chức thành mô hình tổ bảo vệ ANTT ở khu phố, ấp. Lực lượng này được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã, cùng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn. Các tổ bảo vệ ANTT sẽ nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông...

Ông Lý Nhơn Thành, thành viên Tổ bảo vệ ANTT của phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) hồ hởi với việc tham gia tổ. Mỗi ngày, tổ tham gia tuần tra vào nhiều khung giờ khác nhau để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc gây mất ANTT ở phường. Ông Thành tin tưởng, dù được giao nhiều nhiệm vụ, nhưng do được tổ chức chính quy, thống nhất hơn, tổ sẽ đóng góp tích cực trong giữ gìn ANTT trên địa bàn. “Tôi sẽ cùng các thành viên nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ bình yên khu phố”, ông Lý Nhơn Thành khẳng định. Ông cho biết, tổ bảo vệ ANTT đã trang bị trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tổ bảo vệ ANTT của phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông Võ Trần Phong Dinh có 14 năm làm bảo vệ dân phố, 17 năm làm dân phòng chuyên trách phường Bến Nghé (quận 1). Nay, ông tham gia Tổ bảo vệ ANTT cơ sở, khu phố 6, phường Bến Nghé. Trước đây, ông được hưởng phụ cấp cao nhất chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, nhưng nay ông hưởng trợ cấp thấp nhất là 6 triệu đồng/tháng. Tham gia tổ, ông còn có thêm tiền trực đêm, các khoản trợ cấp nếu trực vào ngày lễ, tết. Thế nên, vốn đã quen với công việc có tần suất tuần tra cao ở địa bàn phụ trách (có phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, tuyến đường Lê Lợi…), ông Dinh càng tin tưởng sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ.

Cấp thiết kiện toàn lực lượng

Phần lớn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là những người từng công tác trong lực lượng vũ trang. Đây là cơ sở và điều kiện khiến họ tự tin cống hiến, góp sức cùng địa phương giữ gìn ANTT ở địa bàn. Ông Võ Trần Phong Dinh chia sẻ, ông cùng các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở cảm thấy phấn khởi vì sẽ thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở được phân công trực tiếp của công an cấp xã. “Danh chính ngôn thuận” sẽ tạo thuận lợi hơn cho ông và các thành viên của tổ trong thực hiện nhiệm vụ.

Có được sự tin tưởng cũng làm nhiều người dân mong muốn tham gia bảo vệ ANTT tại nơi sinh sống. Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1962, ngụ TP Thủ Đức) bày tỏ, ông vừa về hưu được vài tháng. Mới đây, ông biết về việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nên làm hồ sơ ứng tuyển. Đại diện Công an TP Thủ Đức cho biết, do địa bàn rộng, đông dân nên đơn vị phối hợp chính quyền tuyển dụng thêm người tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TP Thủ Đức. Khi lực lượng này được kiện toàn về số lượng, quân số… thì sẽ hỗ trợ tích cực cho công an chính quy, thực sự là “cánh tay nối dài” trong đảm bảo ANTT.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, nhận xét, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động. Việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho lực lượng này hoạt động tốt hơn.

Ngày 2-7, Công an TPHCM thông báo tuyển dụng công dân tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, những trường hợp từng phục vụ trong ngành công an, quân đội hay công an xã bán chuyên trách hoặc tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

THÀNH CHUNG - CHÍ THẠCH - THU HƯỜNG